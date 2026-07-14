Tireur arrêté après s’être retranché chez lui à Regensdorf (ZH)

Keystone-SDA

Partager

Plusieurs coups de feu ont été tirés mardi au petit matin à Regensdorf (ZH). La police est intervenue en grand effectif. Elle a pu finalement arrêter le tireur présumé en cours de matinée après avoir localisé son appartement. Personne n'a été blessé.

1 minute

(Keystone-ATS) Des voisins ont signalé les coups de feu à la police vers 04h15. Les forces d’intervention arrivées rapidement ont également entendu des tirs, précise à Keystone-ATS une porte-parole de la police cantonale zurichoise.

Les policiers de l’unité spéciale ont localisé l’appartement du tireur présumé et sont entrés en contact avec lui. Le tireur a suspendu ce contact durant un certain temps, mais la police a pu finalement arrêter le suspect, près de cinq heures après l’alerte. L’intervention est terminée, précise la porte-parole. Les circonstances et les motifs des faits sont encore inconnus.