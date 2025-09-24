La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Tirs dans un centre de la police de l’immigration: un mort

Une personne a été tuée et deux autres blessées après qu'un tireur ait ouvert le feu à Dallas, a annoncé la police locale. Selon le gouvernement américain, l'attaque visait un centre de rétention de la police fédérale de l'immigration (ICE). Le tireur s'est suicidé.

(Keystone-ATS) «Selon les premiers éléments de l’enquête, un suspect a ouvert le feu sur un bâtiment public depuis un autre bâtiment. Deux personnes blessées par balle ont été transportées à l’hôpital. Une victime est morte sur place. Le suspect est mort», a écrit la police de Dallas sur X.

«Le tireur s’est suicidé par balle», avait écrit un peu plus tôt la ministre de la Sécurité intérieure américaine Kristi Noem sur X, ajoutant que le mobile restait inconnu.

L’auteur pourrait être un tireur isolé, a déclaré le directeur intérimaire de la police de l’immigration, Todd Lyons. «Des informations préliminaires indiquent qu’il s’agit d’un sniper», a-t-il déclaré sur CNN. «Trois individus ont été touchés. Nous ne savons pas leur état. Ils ont été emmenés à l’hôpital.»

Le tireur, un homme blanc, était installé sur un toit avec un fusil, ont indiqué des sources policières à la chaîne locale Fox4, précisant qu’il s’est donné la mort à l’arrivée des agents de police.

