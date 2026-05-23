Tirs près de la Maison Blanche, police en masse

Keystone-SDA

Des coups de feu ont été tirés samedi soir près de la Maison Blanche à Washington, déclenchant la mobilisation d'importantes forces de police dans le quartier, a annoncé la police fédérale (FBI).

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(Keystone-ATS) Le chef du FBI, Kash Patel a confirmé ces tirs. «Le FBI est sur place et apporte son soutien au Secret Service, qui intervient à la suite de coups de feu tirés près de la Maison Blanche», a-t-il écrit sur X, en faisant référence au service chargé de la protection rapprochée de la présidence et de la vice-présidence.

Le président Donald Trump, qui a annulé tous ses déplacements ce week-end pour cause de crise avec l’Iran, était présent à la Maison Blanche au moment de cet incident.

Un touriste canadien, Reid Adrian, a déclaré à l’AFP qu’il se trouvait dans le quartier lorsque «nous avons entendu entre 20 et 25 détonations qui ressemblaient à des feux d’artifice, mais c’étaient des coups de feu, et tout le monde s’est alors mis à courir».

La police a bouclé l’accès à la Maison Blanche et des soldats de la Garde nationale ont empêché un journaliste de l’AFP de pénétrer dans la zone. Des journalistes qui se trouvaient sur la pelouse nord à ce moment-là ont rapporté sur le réseau social X qu’on leur avait ordonné de courir se mettre à l’abri dans la salle de presse de la Maison Blanche.

La correspondante d’ABC News, Selina Wang, était en train d’enregistrer une vidéo destinée aux réseaux sociaux lorsque des coups de feu ont apparemment retenti. Elle a capturé le bruit des détonations alors qu’elle se jetait à terre.

«On aurait dit des dizaines de coups de feu», a-t-elle déclaré sur X.

Un porte-parole du Secret Service a indiqué à l’AFP par SMS que l’agence était toujours en train de recueillir des informations sur ce qui s’est produit

Donald Trump, 79 ans, a été la cible de trois tentatives d’assassinat présumées, dont la plus récente a eu lieu le 25 avril lorsqu’un homme armé a pris d’assaut un portique de sécurité près de la salle de bal où le président participait à un dîner avec les médias.