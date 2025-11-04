TL: 125,7 millions pour agrandir et rénover le site de Perrelet

Keystone-SDA

Les bâtiments du site de Perrelet des Transports publics de la région lausannoise (tl) sur la commune de Renens pourront être rénovés et agrandis. Le Grand Conseil vaudois a largement accepté mardi deux garanties d'emprunt en ce sens, d'un montant total de 125,7 millions de francs.

(Keystone-ATS) La première garantie d’emprunt, de 97,8 millions de francs, doit permettre l’agrandissement du dépôt de Perrelet, qui accueille l’ensemble de la flotte de bus du réseau urbain des tl, avec le site de la Borde. Les travaux consisteront à augmenter de plus de 50% la capacité de stationnement des bus à l’horizon 2030-2040 et de moderniser les ateliers d’entretien.

La seconde garantie d’emprunt, de 27,9 millions de francs, porte sur la rénovation du bâtiment administratif. L’édifice, inauguré en 1995, était initialement prévu pour un effectif de 840 collaborateurs et a dû s’adapter progressivement à une augmentation des employés allant de pair avec le développement de l’offre des transports. Quelque 2400 collaborateurs doivent y travailler à l’horizon 2030, selon les tl.