Tom Lehrer, mathématicien et musicien satirique américain, est mort

Keystone-SDA

Le mathématicien américain Tom Lehrer, qui était aussi humoriste et pianiste, est décédé dimanche à 97 ans, ont rapporté les médias américains. Ses chansons satiriques ont fait de lui l'un des musiciens préférés des Américains.

(Keystone-ATS) Le chanteur-compositeur est décédé samedi à son domicile de Cambridge, près de Boston dans le Massachusetts (nord-est), a déclaré son ami David Herder, selon le New York Times.

Les morceaux sarcastiques de Tom Lehrer, accompagnés d’une maîtrise éblouissante du piano qui reflétait son amour pour les airs entraînants des comédies musicales de Broadway, ont enchanté le public dans les années 1950 et 1960.

Enfant prodige, il avait obtenu son diplôme à Harvard à 19 ans et a ensuite enseigné les mathématiques au prestigieux Massachusetts Institute of Technology (MIT). En avance sur son temps sur des questions telles que la pollution et la prolifération nucléaire, Tom Lehrer s’est fait connaître par son humour caustique et ses rimes loufoques.

Militant

Il était également d’une drôlerie malicieuse sur des sujets tels que le meurtre, les discordes conjugales, la chimie et son aversion pour les pigeons.

« En empoisonnant des pigeons dans le parc » (« Poisoning Pigeons in the Park »), l’un des morceaux emblématiques de Tom Lehrer, évoque un couple profitant d’un passe-temps printanier consistant à abattre des pigeons à la strychnine: « Il suffit d’une pincée! »

Mais il n’a jamais cessé de militer avec des chansons telles que « Who’s Next » (« Qui est le prochain ») sur les armes nucléaires et « Pollution » qui mettait en garde: « Vous pouvez utiliser le dernier dentifrice à la mode, puis vous rincer la bouche avec des déchets industriels. »

Né le 9 avril 1928 dans une famille juive laïque, Tom Lehrer a grandi dans l’Upper East Side de Manhattan, à New York. Il est entré à Harvard à 15 ans, où il a obtenu trois ans plus tard un diplôme en mathématiques avec mention très bien. Il a ensuite enseigné les mathématiques au MIT ainsi qu’à Harvard, au Wellesley College et à l’université de Californie à Santa Cruz.