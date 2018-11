L'artiste Paul Klee est né en Suisse en 1879, de père allemand. Il a ensuite étudié et vécu en Allemagne. Lorsque les nazis ont pris le pouvoir en 1933, Paul Klee a été démis de ses fonctions de professeur. Il a émigré avec sa femme à Berne chez ses parents. En 1939, il a demandé la nationalité suisse. Il est mort en 1940, lors d'un séjour dans un centre de cure au Tessin, quelques jours avant d'obtenir la nationalité suisse. Le fait de ne pas être suisse aurait pu avoir de fâcheuses conséquences: l'Accord de Washington des puissances alliées exigeait en effet la liquidation de tous les avoirs allemands en Suisse. Mais des amis suisses de la famille Klee ont acheté l’héritage artistique et ainsi empêché une vente aux enchères. Paul Klee est inhumé au cimetière Schosshalden à Berne.

Né en 1898, l'écrivain allemand Erich Maria Remarque était un pacifiste. Son roman anti-guerre «A l’Ouest rien de nouveau» est encore lu dans les écoles aujourd'hui. Au début du régime nazi, il émigra en Suisse et de là aux Etats-Unis en 1939. Il a épousé son ex-femme une seconde fois pour qu'elle puisse s'échapper d'Allemagne. Sa sœur a eu moins de chance et a été exécutée. Après la guerre, Remarque a vécu en alternance en Suisse et aux Etats-Unis. Il a passé les dernières années de sa vie au Tessin, où il a été enterré.

L'artiste Ernst Ludwig Kirchner est né en Allemagne en 1880. En 1915, il a souffert d'une dépression nerveuse au cours de sa formation de soldat et a cherché la guérison notamment à Davos (Grisons). Il y a peint des paysans au travail et des paysages alpins. Dans l'Allemagne nationale-socialiste, les tableaux de Kirchner étaient considérés comme de l' «art dégénéré». L’artiste s’est suicidé en 1938 et a été enterré au cimetière de Davos.

L'écrivain Vladimir Nabokov, célèbre pour son roman «Lolita», est né en 1899 à Saint-Pétersbourg. A partir de 1959, il a vécu à Montreux (Vaud), où il mourut et fut enterré en 1977. Ce n'est pas son seul lien avec la Suisse: dans la nouvelle «Mademoiselle O», il a dressé un monument à sa gouvernante romande. Et au-dessus de Montreux, il a découvert une espèce de papillon qui n'existe que là-bas.

L'acteur, réalisateur, scénariste, compositeur, producteur et comédien britannique Charlie Chaplin est né à Londres en 1889. Célébrité à Hollywood, il a été en même temps persécuté politiquement par les autorités américaines. Après une courte visite en Angleterre en 1952, les Américains ont refusé de le laisser revenir. Chaplin s’est donc installé en Suisse, où il a vécu jusqu'à sa mort en 1977. Il a été enterré chez lui à Corsier-sur-Vevey (Vaud). Bizarre: deux mois après les funérailles, des criminels ont déterré le cercueil et «kidnappé» le corps afin d'extorquer de l'argent à la famille endeuillée. Les auteurs ont été arrêtés et Chaplin enterré à nouveau – cette fois sous une couche de béton de deux mètres d'épaisseur.

L'écrivain allemand Thomas Mann est né en 1875 à Lübeck. Quand Adolf Hitler a pris le pouvoir en 1933, Mann était en tournée de conférences à l'étranger – et n'est jamais revenu. Il a déménagé avec sa famille à Zurich. L'une de ses grand-mères était suisse. Quand Hitler a rattaché l'Autriche au Reich allemand en 1938, Thomas Mann a estimé que le danger s’approchait trop et a émigré aux Etats-Unis, avant de revenir en Suisse en 1952. En 1955, Thomas Mann mourut dans le canton de Zurich. Il est enterré au cimetière de Kilchberg. Déjà en 1934, Thomas Mann avait écrit à un ami dans une lettre: «Je veux être enterré en Suisse».

L'écrivain et prix Nobel Hermann Hesse est né en 1877 dans le royaume du Wurtemberg. Jeune homme, il a travaillé dans une librairie d'antiquités à Bâle, puis a vécu plusieurs années avec sa famille à Berne. Après son divorce, il s'est installé au Tessin en 1919. Au début, les gens du pays étaient réservés et appelaient Hesse «le drôle d’Allemand avec un chapeau de paille». Mais Hesse se sentait bien en ce lieu et a vécu pendant plus de 40 ans dans le village de Montagnola, près de Lugano, où il estimait avoir vécu la partie la plus productive et intense de sa vie. Il mourut en 1962 et est enterré au cimetière de Sant'Abbondio à Gentilino.

Audrey Hepburn est née en Belgique en 1929 et fut l'une des actrices les plus célèbres au monde dans les années 1950 et 1960. Elle a vécu avec sa famille en Suisse pendant des décennies. Elle est morte d'un cancer en 1993 et a été enterrée chez elle à Tolochenaz (Vaud), au-dessus du lac Léman.

Photos de tombes de personnalités enterrées en Suisse

Ce contenu a été publié le 2 novembre 2018 11:17 02. novembre 2018 - 11:17

De nombreuses personnalités étrangères célèbres ont fait de la Suisse leur dernière demeure. Les raisons qui expliquent ce choix sont parfois bizarres, parfois tragiques, mais souvent aussi banales.

Une pierre discrète avec une inscription apparemment délabrée et verdâtre sur laquelle on peut lire «Michel Bakounine»: c’est la tombe la plus visitée du cimetière de Bremgarten à Berne. Le célèbre anarchiste russe a vécu de nombreuses années en Suisse et est mort en 1876 à Berne, où il a été enterré. Ses admirateurs déposent parfois encore une fleur sur sa tombe, allument une bougie ou boivent de la vodka en son honneur.

Bakounine est une exception. Normalement, il n'y a pas beaucoup d'agitation autour des tombes de célébrités en Suisse. Il faut dire que la plupart des Suisses eux-mêmes ne savent pas quels sont les personnages célèbres qui sont enterrés dans leur pays. Et pourtant la liste est longue. Les écrivains James Joyce, Elias Canetti, Georg Büchner, Robert Musil et Carl Zuckmayer, le philosophe Max Horkheimer, le sociologue Friedrich Pollock, le réformateur Jean Calvin, le dadaïste Emmy Hennings et le peintre Balthus, pour n’en citer que quelques-uns.

Les raisons pour lesquelles quelqu'un est enterré en Suisse ou les histoires autour des tombes sont bizarres, tragiques et parfois tout simplement infiniment tristes. Dans les années 1930 et 1940, par exemple, de nombreuses personnalités ont fui le national-socialisme pour se réfugier en Suisse, où elles sont mortes. Le pilote automobile nord-irlandais Hugh Caulfield Hamilton s’est tué en 1934 lors du Grand Prix de Suisse et est enterré comme Bakounine dans le cimetière de Bremgarten.

On trouve même la tombe d’un roi: Mwambutsa IV du Burundi, qui s’était exilé en Suisse en 1966 et y était mort. Sa fille avait fait exhumer le corps, afin d'organiser des funérailles d'Etat dans son pays d'origine. Mais le Tribunal fédéral avait décidé que Mwambutsa IV devait rester enterré dans le cimetière de Meyrin (Genève), parce que le roi l'avait souhaité dans son testament.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Sondage Suisses de l'étranger Sondage: clavier et main close up Suisses de l’étranger, donnez-nous votre avis