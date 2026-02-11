TotalEnergies: le bénéfice net 2025 chute de 17%

Le groupe pétro-gazier TotalEnergies a annoncé un bénéfice net 2025 en chute de 17% à 13,1 milliards de dollars (10,91 milliards d'euros), en raison de la baisse des cours du pétrole, partiellement compensée par la hausse de sa production d'hydrocarbures.

(Keystone-ATS) «TotalEnergies démontre une nouvelle fois sa capacité à résister à la baisse du prix des hydrocarbures», grâce à une croissance de sa production dans toutes les énergies, a commenté le PDG dans un communiqué.

Malgré l’érosion du prix du pétrole en 2025, TotalEnergies estime avoir partiellement compensé cette tendance baissière grâce à une hausse de sa production d’hydrocarbures d’environ 4%, plus qu’attendu, et une hausse de la production d’électricité de 17%.

Dans le pétrole, le groupe a notamment bénéficié de la mise en service des projets Mero au Brésil et Ballymore aux Etats-Unis, et dans le gaz, des démarrages de Tyra au Danemark et Fenix en Argentine.

En 2025, son chiffre d’affaires s’est établi à 201,1 milliards de dollars, contre 214,5 milliards en 2024.

Cette année, le groupe prévoit par ailleurs 15 milliards de dollars d’investissements nets, dont environ 4 milliards «dans les énergies bas carbone», principalement l’électricité, celle issue de sources renouvelables, mais aussi des centrales à gaz, une énergie fossile.

Ces 4 milliards tiennent compte pour un équivalent de 1 milliard de l’intégration de la holding tchèque EPH (Energetický a prumyslový holding), dont l’homme d’affaires Daniel Kretinsky est l’actionnaire majoritaire et le président du conseil d’administration. Cette alliance permettra à TotalEnergies de se renforcer dans la production d’électricité à partir de centrales à gaz en Europe de l’Ouest.

La major pétrolière va acquérir 50% d’un portefeuille d’actifs de production flexible d’électricité (centrales à gaz et à biomasse, batteries) appartenant à EPH (Energetický a prumyslový holding).

«Le rythme qu’on vise, c’est toujours 4 milliards d’investissements» par an dans les énergies bas carbone, a indiqué le directeur général à la presse.