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TotalEnergies acquiert les activités renouvelables de Shell

Keystone-SDA

Le géant français TotalEnergies a annoncé lundi l'acquisition des activités d'énergies renouvelables terrestres en Europe du groupe britannique Shell et la vente au fonds d'investissement américain KKR d'un portefeuille d'actifs, aussi dans l'énergie renouvelable.

Ce contenu a été publié sur
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(Keystone-ATS) Ces deux transactions en Europe doivent être finalisées d’ici la fin de 2026, sous réserve de l’approbation des autorités compétentes, a précisé TotalEnergies dans un communiqué.

La première opération concerne donc un accord signé avec Shell pour l’acquisition de l’ensemble de ses activités renouvelables terrestres en Europe, dont «500 MW d’actifs solaires et éoliens en opération ou en construction», notamment en Italie et aux Pays-Bas, ainsi que 3,5 GW de projets dans le domaine des énergies solaires, éoliennes et de stockage par batterie en Italie, au Royaume-Uni et en Espagne.

Ce portefeuille d’actifs sera détenu «à 100% par TotalEnergies à l’issue de la transaction», précise le groupe français, qui a indiqué à l’AFP que le montant de l’opération n’était pas dévoilé.

Cette opération vise à «compléter les activités de production d’électricité de TotalEnergies dans ces quatre marchés clés pour le déploiement de sa stratégie Integrated Power en Europe», ajoute TotalEnergies.

«Cet accord reflète la poursuite de l’objectif, par Shell, de gestion active» de son portefeuille d’actifs dans l’énergie, «correspondant à sa stratégie» énoncée en 2025, a indiqué Machteld de Haan, directrice de directrice de l’aval, des renouvelables et des solutions énergétiques du groupe britannique, dans un communiqué séparé.

«Nous priorisons les secteurs» dans lesquels «nous pouvons créer le plus de valeur à terme», ajoute-t-elle.

La deuxième transaction concerne la cession à KKR de 50% d’un portefeuille d’actifs renouvelables, déjà largement développés, de 1,2 GW en Europe pour une valeur d’entreprise de 1,8 milliard d’euros.

Ces actifs, dans le solaire et l’éolien terrestre, se trouvent en Allemagne, Espagne, France et Pologne. L’électricité produite par ces actifs est déjà vendue à des tiers ou sera commercialisée par TotalEnergies.

Vers 08H30 GMT, Shell cédait 0,83% à 33,56 livres à la Bourse de Londres et TotalEnergies 1,11% à 75,57 euros à la Bourse de Paris, dans un contexte de baisse généralisée des valeurs pétrolières en Bourse, liée à la chute des prix du pétrole.

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