Toujours plus de pollution plastique de Coca-Cola dans les eaux

Keystone-SDA

D'ici 2030, Coca-Cola sera responsable de plus de 600'000 tonnes de déchets plastiques rejetés chaque année dans les océans et les cours d'eau à travers le monde, selon un rapport de l'ONG Oceana publié mercredi.

3 minutes

(Keystone-ATS) La publication de ce rapport intervient dans un contexte d’inquiétude croissante concernant les risques pour la santé humaine posés par la propagation des microplastiques, que les scientifiques associent de plus en plus à des cancers, à l’infertilité ou aux maladies cardiaques.

« Coca-Cola est de loin le plus grand producteur et vendeur de boissons au monde », déclaré Matt Littlejohn, responsable de la campagne d’Oceana sur les entreprises polluantes. « C’est pour cette raison qu’ils comptent vraiment quand on parle de l’impact de tout cela sur l’océan. »

Coca-Cola est l’entreprise la plus polluante au monde en matière de plastique, devant PepsiCo, Nestlé et Danone, selon une étude publiée en 2024 dans la revue Science Advances.

En se basant sur des données publiées par Coca-Cola concernant sa production d’emballages de 2018 à 2023, ainsi que sur des prévisions de croissance des ventes, Oceana estime que la consommation de plastique de l’entreprise devrait dépasser 4,13 millions de tonnes par an d’ici à 2030.

L’ONG a ensuite appliqué une méthode scientifique présentée dans la revue Science en 2020 pour évaluer la part de ce plastique qui pourrait se retrouver dans les écosystèmes aquatiques, soit 602’000 tonnes au total – l’équivalent de près de 220 milliards de bouteilles de 500 mL. De quoi remplir l’estomac de 18 millions de baleines.

« Montrer la voie »

Pour éviter cette pollution, la meilleure solution, selon Oceana, serait d’utiliser des matériaux d’emballage réutilisables – comme le verre, réutilisable jusqu’à 50 fois, ou une version plus solide et plus épaisse du plastique téréphtalate de polyéthylène (PET), qui peut servir 25 fois.

Coca-Cola s’était engagée en 2022 à atteindre 25% d’emballages réutilisables – qui comptent « parmi les manières les plus efficaces de réduire les déchets », avait-elle reconnu – d’ici 2030.

Mais cette ambition a été discrètement abandonnée dans sa dernière feuille de route sur le développement durable, publiée en décembre 2024, l’entreprise choisissant de concentrer ses efforts sur le recyclage et la collecte.

Un porte-parole de Coca-Cola a assuré à l’AFP que, malgré ces nouveaux objectifs, l’entreprise restait « déterminée à élargir (ses) options d’emballages réutilisables ».

Les défenseurs de l’environnement mettent depuis longtemps en garde contre une dépendance excessive à l’égard du recyclage, qui sert souvent selon eux à rejeter la responsabilité sur les consommateurs plutôt qu’à s’attaquer à la racine du problème.

« Le recyclage est une bonne chose, ne vous méprenez pas », juge Matt Littlejohn. « Mais si vous utilisez du plastique recyclé pour produire plus de plastique à usage unique, c’est un problème. »

La production de plastique repose sur le pétrole, ce qui fait que cette industrie participe directement au changement climatique.

Pour Oceana, il y a tout de même une raison d’espérer: Coca-Cola utilise déjà des emballages réutilisables à grande échelle dans des pays comme le Brésil, l’Allemagne, le Nigeria et même dans certaines régions des États-Unis, notamment au Texas.

« Ils ont la capacité de développer cela et de montrer la voie au reste de l’industrie », souligne M. Littlejohn.