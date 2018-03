Tour de France: Armstrong offre la victoire à Pantani.

Ce contenu a été publié le 13 juillet 2000 19:47 13. juillet 2000 - 19:47

Côte à côte, le maillot jaune, l' Américain Amstrong et le vainqueur de l'étape, l'Italien Pantani. (Keystone)

Dans le final du Ventoux, l'Américain et l'Italien ont éparpillé tous leurs adversaires. Dans le camp des coureurs suisses, Laurent Dufaux retrouve ses sensations entre les mains de son chiropracteur lausannois.

Ne dompte pas qui veut le géant de Provence: après Charly Gaul, Raymond Poulidor, Eddy Merckx, Bernard Thévenet et Jean-François Bernard, Marco Pantani a inscrit son nom au Panthéon du Ventoux. Le Romagnol s'est imposé au terme de la 12e étape, Carpentras - Mont Ventoux (149 km).



Mais l'histoire retiendra deux noms: Pantani et celui de Lance Armstrong, autre géant. Dans le final, l'Italien et l'Américain ont éparpillé tous leurs adversaires. Grand seigneur le maillot jaune a offert la victoire au "Pirate". Il a respecté en cela une règle non écrite: le respect du leader qui assure sa position pour l'attaquant opiniâtre que fut l'Italien.



Marco Pantani a ainsi sauvé son Tour de France et sa saison. Mais qu'elle fut longue, très longue sa dérive.



Derrière, ils se sont tous battus. Moins d'une minute pour Ullrich, Beloki, Heras, Botero. Plus sèchement pour le Suisse Zulle et l'Espagnol Escartin, arrivés plus de trois minutes après le Romagnol. A relever la 23e place de Laurent Dufaux, à 4'28''. Un Dufaux que l'on vit dans une échappée matinale.



"Le matin j'ai pris part à une échappée afin de me tester. C'était une question de moral", explique le Vaudois. "Par rapport à l'étape de Hautacam, c'est le jour et la nuit. Pour la première fois, je n'avais pas l'impression de subir la course, mais de la gérer à ma convenance".



Un Dufaux qui souffre toujours de ses douleurs lombaires. Tout comme la veille, jour de repos, hier soir, il s'est soumis à une nouvelle séance de manipulations entre les mains de son chiropracteur, venu spécialement de Lausanne.



Pour sa part, Zülle établissait un constat d'échec: "Je ne crois plus au podium à Paris..."



Parmi les victimes du Ventoux, nous relèverons les abandons, entre autres, de Steels et de Wust. Tous deux avaient marqué le début du Tour de leur empreinte: le Belge en s'imposant à Loudun et à Nantes, l'Allemand à Vitré.



Vendredi, les 151 coureurs encore en course s'élanceront d'Avignon pour Draguignan. Cent quatre vingt-six kilomètres sur les terres de Provence, des Alpes et de la Côte d'Azur.



Pierre-Henri Bonvin





