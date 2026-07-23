Tour-de-Peilz: une expo réunit Ella Maillart et Hermine de Saussure

Keystone-SDA

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La Tour-de-Peilz (VD) accueille dès vendredi une exposition en plein air consacrée à deux figures pionnières de la navigation et de l'exploration au féminin: Hermine de Saussure et Ella Maillart. A voir jusqu'au 27 septembre, l'exposition se décline à travers 17 panneaux didactiques installés entre le château et le port.

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(Keystone-ATS) Les organisateurs rappellent que les deux Genevoises ont, entre 1918 et 1926, «défié les conventions de leur époque en sillonnant le Léman, la Méditerranée et la Manche, ouvrant la voie à une nouvelle liberté pour les femmes.»

En 1921, les deux amies avaient notamment fait escale au port de La Tour-de-Peilz lors d’une régate. Le duo a d’ailleurs été le tout premier équipage féminin du Léman à participer à des compétitions.

Ensemble, elles ont aussi entrepris «diverses traversées audacieuses» et participé à des fouilles archéologiques à Malia en Crète, devenant parmi les premières femmes à prendre part à ce type d’expéditions scientifiques, poursuit le communiqué de presse.

JO 1924

Parmi les moments forts présentés à la Tour-de-Peilz figurent par exemple la croisière de Marseille à Menton avec la traversée vers la Corse, les 1700 milles parcourus en mer Egée ou encore l’expédition jusqu’à Athènes.

L’exposition met également en lumière d’autres prouesses sportives d’Ella Maillart, à l’image de sa participation aux JO de Paris en 1924, où elle devient la première femme à barrer un voilier.

A noter que cette exposition fait écho à celle ouverte en mars à Photo Elysée à Lausanne. Et qui, jusqu’au 1er novembre, présente une partie des images réalisées par Ella Maillart lors de ses voyages en Asie dans les années 1930.