Tourisme: ne pas céder à la panique... 12. juillet 2009 - 18:04 Le tourisme suisse est durement touché par la crise et les chiffres sont à la baisse. Selon le directeur de Suisse Tourisme, Jürg Schmid, le pire est à venir, mais il ne faut pas céder à la panique en faisant du dumping sur les prix. Le nombre de nuitées affiche une baisse de 7% cette année, ce qui devrait amputer le chiffre d'affaires de 10%. Pour Jürg Schmid, c'est le comportement de consommation qui a fondamentalement changé. «Non seulement les hôtes se font plus rares, mais ils dépensent moins. Le temps de l'outrance et du superflu est révolu», lance-t-il dans la SonntagsZeitung. Les hôtels de luxe sont ceux qui souffrent le plus de la crise, ainsi que les hôtels pour séminaires et ceux situés en ville. Mais attention au dumping. «Les hôtels sont prêts à baisser les prix. C'est certes réjouissant pour le client, mais dévastateur pour la branche à long terme», avertit le directeur de Suisse Tourisme. Tous les hôteliers ne suivront cependant pas son exigence. Face à ce constat, Jürg Schmid invite les Helvètes à rester au pays pour les vacances. Chaque client contribue ainsi à assurer des places de travail. Pour améliorer les conditions-cadres du tourisme, Jürg Schmid réclame encore une libéralisation de l'ouverture des magasins, une «mesure conjoncturelle intelligente, et qui ne coûte rien». swissinfo.ch et les agences