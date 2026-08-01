Tourisme au Pérou: 13 morts dans le crash d’un avion

Keystone-SDA

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Treize personnes sont mortes dans le crash d'un petit avion qui transportait des touristes étrangers partis admirer les lignes de Nazca, l'un des principaux sites archéologiques du Pérou, a annoncé la police samedi.

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(Keystone-ATS) L’avion s’est écrasé peu après 13h00 (20h00 en Suisse), après avoir décollé de l’aérodrome de Pisco, à quelque 240 kilomètres au sud de Lima.

«Onze passagers et deux membres d’équipage sont morts», a déclaré à la presse le commandant de police Jorge Andrade, depuis le lieu de l’accident.

«Compte tenu de l’ampleur de l’accident, il n’y a aucun survivant», a ajouté le commandant Andrade, sans préciser l’identité des victimes.

Il n’a pas fourni de détails sur les causes de l’accident et a indiqué que l’Autorité de l’aviation civile péruvienne mènerait l’enquête.

Sur place, pompiers et policiers s’affairent parmi les débris de l’appareil encore fumant de la compagnie AeroDiana, d’après des images de correspondants locaux publiées sur Facebook.

Victimes européennes

Le ministère du Commerce extérieur a confirmé dans un communiqué que parmi les victimes figuraient «11 touristes étrangers», ainsi que les deux membres d’équipage.

De son côté, la radio RPP a rapporté que parmi les victimes se trouvaient «sept Italiens, deux Allemands et deux Espagnols».

Les lignes de Nazca, l’une des principales attractions touristiques du Pérou, sont des géoglyphes vieux de plus de 2000 ans composés de figures géométriques et animales qui ne se révèlent pleinement que vues du ciel.

Situées au coeur du désert, leur signification reste un mystère: certains chercheurs les considèrent comme un observatoire astronomique, tandis que d’autres y voient un calendrier.

AeroDiana propose des vols de 30 minutes à une heure au-dessus du site.

En 2022, un accident d’avion avait fait sept morts dans la région, dont deux Chiliens et trois Néerlandais. En octobre 2010, quatre touristes britanniques et deux membres d’équipage péruviens avaient péri dans le crash d’un autre avion.