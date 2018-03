Sans doute un peu émoussée par ses deux derniers matches éprouvants, disputés face à la Croate Silvija Talaja et la Française Sandrine Testud, la princesse de Trübbach a subi samedi la loi de Conchita Martinez, trois fois demi-finaliste à Roland-Garros. Mais, dépassée par les coups de boutoir de la routinière ibérique de 28 ans, huitième joueuse mondiale, Martina Hingis a vécu un début de rencontre difficile. Menée rapidement quatre jeux à un, elle n'est revenue à hauteur de son adversaire qu'au prix d'une belle débauche d'énergie. En égalisant à cinq partout, elle semblait alors avoir trouvé son salut au filet, avant de concéder un troisième break et de perdre le premier set en soixante-cinq minutes de jeu. Agressive, mieux en jambe et plus précise dans ses coups, la Suissesse a entamé la seconde manche dans un tout autre état d'esprit, réussissant même à prendre le service de l'Espagnole pour mener 4 à 2. A cet instant du match, on pensait la Suissesse à nouveau dans le coup. Mais c'était sans compter sur l'acharnement d'une Conchita Martinez très en verve. Alignant des passing shots précis, jouant avec les lignes, l'Espagnole a pris son temps pour faire douter la numéro un mondiale, avant de conclure sur sa deuxième balle de match. Surprise de taille que cette élimination de Martina Hingis sur la terre battue de Berlin! Une élimination qui lui fait perdre à nouveau sa place de numéro un mondiale au profit de l'Américaine Lindsay Davenport. La Suissesse doit donc peaufiner sa préparation sur cette surface si elle entend remporter le seul tournoi du grand chelem qui manque encore à son palmarès: Roland-Garros. Rendez-vous à Paris d'ici quelques semaines. Mathias Froidevaux

Tournoi WTA de Berlin: Martina Hingis privée de finale! 13. mai 2000 - 14:31 Après un peu moins de deux heures de jeu sur la terre battue, Martina Hingis a rendu les armes face à l'Espagnole Conchita Martinez. Battue 7-5 6-4, la Suissesse ne fêtera pas son 27e titre ni son éphémère retour au 1er rang du tennis mondial. Sans doute un peu émoussée par ses deux derniers matches éprouvants, disputés face à la Croate Silvija Talaja et la Française Sandrine Testud, la princesse de Trübbach a subi samedi la loi de Conchita Martinez, trois fois demi-finaliste à Roland-Garros. Mais, dépassée par les coups de boutoir de la routinière ibérique de 28 ans, huitième joueuse mondiale, Martina Hingis a vécu un début de rencontre difficile. Menée rapidement quatre jeux à un, elle n'est revenue à hauteur de son adversaire qu'au prix d'une belle débauche d'énergie. En égalisant à cinq partout, elle semblait alors avoir trouvé son salut au filet, avant de concéder un troisième break et de perdre le premier set en soixante-cinq minutes de jeu. Agressive, mieux en jambe et plus précise dans ses coups, la Suissesse a entamé la seconde manche dans un tout autre état d'esprit, réussissant même à prendre le service de l'Espagnole pour mener 4 à 2. A cet instant du match, on pensait la Suissesse à nouveau dans le coup. Mais c'était sans compter sur l'acharnement d'une Conchita Martinez très en verve. Alignant des passing shots précis, jouant avec les lignes, l'Espagnole a pris son temps pour faire douter la numéro un mondiale, avant de conclure sur sa deuxième balle de match. Surprise de taille que cette élimination de Martina Hingis sur la terre battue de Berlin! Une élimination qui lui fait perdre à nouveau sa place de numéro un mondiale au profit de l'Américaine Lindsay Davenport. La Suissesse doit donc peaufiner sa préparation sur cette surface si elle entend remporter le seul tournoi du grand chelem qui manque encore à son palmarès: Roland-Garros. Rendez-vous à Paris d'ici quelques semaines. Mathias Froidevaux