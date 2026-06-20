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Tours humaines des Castellers de Barcelone à Neuchâtel

Keystone-SDA

Les Castellers de Barcelone vont donner deux représentations publiques, ponctuées par un défilé, à Neuchâtel le 27 juin. Les 200 membres du groupe, en habits traditionnels, créent de vertigineuses tours humaines inscrites au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Après les Castellers de Sants en 2023, la population neuchâteloise pourra à nouveau profiter gratuitement d’une des expressions les plus singulières de la culture catalane. «Cette nouvelle représentation témoigne d’une relation qui se tisse patiemment et avec passion entre Neuchâtel et la Catalogne, rendue aussi possible par l’implication de Catalans établis dans le canton», ont indiqué la Ville et le canton de Neuchâtel, ainsi que Tourisme neuchâtelois.

Samedi prochain à 10h30, les Castellers de Barcelone élèveront leurs premiers châteaux humains sur l’esplanade de la Collégiale de Neuchâtel. Vers 11h, la «colla» (le groupe organisé de castellers) descendra en cortège et en musique à travers les rues, au son des «grallers» et des «tabalers» (instruments traditionnels catalans). La matinée se refermera vers 11h30 sur la place du Port, où s’élèvera une seconde tour.

Les castells sont apparus il y a plus de deux siècles dans la région de Tarragone. Ces tours humaines de six à dix étages ont été inscrites le 16 novembre 2010 au patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

Tradition à la portée universelle et profondément humaine, elles jouent un rôle social fondamental en Catalogne: enfants, adolescents et adultes de toutes conditions y partagent un même édifice, où chacun, des plus solides à la base aux plus légers au sommet, trouve sa place. «Cette dimension illustre concrètement la cohésion, la mixité et la transmission entre les générations», peut-on lire dans le communiqué.

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