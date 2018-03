Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 26 août 2014 08:01 26. août 2014 - 08:01

Les glissements de terrain survenus il y a près d'une semaine à Hiroshima ont fait au moins 60 morts, selon le nouveau bilan provisoire et les analyses des forces de l'ordre, donnés mardi. Vingt-six personnes sont toujours portées disparues.

Plus de 60% des victimes sont mortes étouffées, surprises dans leur sommeil par l'arrivée de boue qui a enseveli de nombreuses maisons, a indiqué la police. Les autres victimes ont généralement succombé à des lésions cérébrales ou à un traumatisme crânien.

Quelque 50 éboulements de pierres et de terre détrempée s'étaient produits à partir de 03h00 mercredi dernier, selon les repérages aériens effectués par l'autorité japonaise de l'information géospatiale.

Environ 3400 professionnels (pompiers, policiers, soldats, experts des désastres), aidés de bénévoles, restaient mobilisés ce mardi. Près d'une semaine plus tard, les chances de retrouver des survivants sont considérées comme quasi nulles.

Nouvelles coulées de boue

Vingt-six personnes, dont la liste nominative a été rendue publique lundi, manquent toujours à l'appel. Une partie d'entre elles pourrait toutefois figurer parmi les 12 morts retrouvés non encore identifiés.

Les opérations de secours ont dû être ponctuellement suspendues à maintes reprises, de crainte que les pluies incessantes n'entraînent de nouvelles coulées de boue.

Plus de 1600 résidents des arrondissements d'Asaminami et d'Asakita, les plus touchés, sont toujours hébergés dans 13 refuges (gymnases, écoles, etc.). Des ordres d'évacuation concernaient par ailleurs plus de 4600 personnes.

