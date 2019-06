Le choix s'est opéré naturellement pour Edimilson Fernandes. Il est de grandir à Mayence sous l'oeil protecteur de son cousin Gelson qui sera son voisin à Francfort.

A 23 ans, le Valaisan se lance dans la belle aventure de la Bundesliga après des expériences en demi-teinte à Londres avec West Ham et à Florence. "J'ai reçu d'autres offres que celle de Mayence dit-il. J'ai visité la ville, j'ai bien sûr écouté mon cousin et j'ai compris au final que ce club est le club qui me permettra de grandir."

Mais avant Mayence, Edimilson Fernandes rêve de gagner avec la Suisse cette première édition de la Ligue des Nations. "Nous ne sommes pas arrivés dans ce "Final Four" par hasard", lâche le demi qui avait tenu un rôle déterminant en novembre dernier à Lucerne lors du succès 5-2 contre a Belgique.

Il espère jouir toujours de la confiance de Vladimir Petkovic pour ce défi contre Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers mercredi. "J'ai été arrêté trois mois pour une blessure. Je viens de renouer avec la compétition. Je ne sais pas si le sélectionneur m'alignera d'entrée comme à Lucerne. Mais s'il ne le fait pas, je n'aurai pas le droit d'être déçu."

Avec les forfaits de Breel Embolo et d'Admir Mehmedi, il semble bien qu'il y ait une place pour Edimilson Fernandes dans l'équipe appelée à jouer mercredi. Même si désormais son poste de prédilection est celui de no 6 - "mais il y a Granit Xhaka qui le tient", glisse-t-il -, on peut l'imaginer évoluer sur le flanc droit dans la ligne de trois en soutien de Haris Seferovic.

Edimilson Fernandes et ses coéquipiers se sont entraînés lundi en fin d'après-midi dans l'un des complexes du FC Porto, à l'écart de la ville. Venu directement de Liverpool où il avait fêté la veille la conquête de la Ligue des Champions, Xherdan Shaqiri était bien présent sur la pelouse. A lui de démontrer mercredi qu'il mérite bien ce statut de double vainqueur de la Ligue des Champions même s'il n'a pas joué une seule seconde des finales de 2013 avec le Bayern et de 2019 avec Liverpool. A lui aussi de rappeler qu'il demeure toujours la grande "star" de cette équipe de Suisse.

