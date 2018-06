Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 27 juin 2018 15:46 27. juin 2018 - 15:46

L'"Action Marmotte" invite la population à signaler ses observations de cet animal alpestre. Ces données, qui visent notamment à vérifier s'il migre à cause du réchauffement, seront intégrées dans le nouvel Atlas des mammifères de Suisse et du Liechtenstein.

Les observations sont à signaler sur la plate-forme atlas.nosvoisinssauvages.ch, si possible avec une photo, a indiqué mercredi la Société suisse de biologie de la faune (SSBF) dans un communiqué.

Les marmottes sont adaptées au froid et supportent mal la chaleur. S'il fait trop chaud, elles se retirent dans la fraîcheur de leurs terriers. Ce faisant, elles perdent un temps précieux qu’elles devraient passer à manger pour emmagasiner les réserves de graisse pour l'hibernation.

La question est de savoir si ce mammifère migre en altitude à cause du réchauffement. La carte de répartition actuelle présente de nombreuses lacunes que l'opération vise à combler, précise la SSBF, le but étant de localiser toutes les colonies de marmottes en Suisse et au Liechtenstein.

http://atlas.nosvoisinssauvages.ch/

