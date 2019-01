"Bohemian Rhapsody" Golden Globe du meilleur film dramatique

Le film consacré au parcours de Freddie Mercury au sein du groupe Queen a remporté le Golden Globe du meilleur film dramatique dimanche à Hollywood. Rami Malek, qui interprète le chanteur mythique dans ce long métrage, a aussi été sacré meilleur acteur dramatique.

"Bohemian Rhapsody" qui fait la part belle à la musique et aux morceaux de bravoure des quatre Anglais sur scène, ravit ainsi la vedette à l'un des favoris, "A Star Is Born". Même situation pour Rami Malek qui était entre autres en lice avec l'acteur Bradley Cooper, incarnant aussi un chanteur au côté de la pop star Lady Gaga dans "A Star Is Born".

L'Américaine Glenn Close a remporté quant à elle le Golden Globe de la meilleure actrice dramatique pour "The Wife". Le film "s'appelle 'The Wife' (l'épouse, ndlr), je crois que c'est pour ça qu'il a mis 14 ans à se faire", a plaisanté l'actrice, visiblement émue.

Dans ce cas-ci aussi, le casting de "A Star Is Born" n'a pas été récompensé puisque le Golden Globe a échappé à la chanteuse et actrice Lady Gaga, qui a toutefois reçu en début de soirée le Golden Globe de la "meilleure chanson", pour son tube "Shallow" interprété avec Bradley Cooper dans le film.

Coté comédie et films musicaux

Dans la catégorie comédie et films musicaux, c'est "Green Book" qui a reçu dimanche le prix du meilleur film, soit le troisième trophée de la soirée pour ce long métrage. L'acteur américain Mahershala Ali a en effet aussi reçu le Golden Globe du meilleur acteur dans un second rôle pour ce film.

Le film "Green Book" est adapté de l'histoire vraie du pianiste noir Donald Shirley, qui osa une tournée dans le sud des Etats-Unis encore régi par la ségrégation raciale, sous la protection d'un garde du corps d'origine italienne.

Mahershala Ali, qui avait déjà reçu un Oscar dans cette catégorie pour "Moonlight", y figure aux côtés de Viggo Mortensen (nominé dans la catégorie "meilleur acteur dans une comédie"), auquel il a adressé des remerciements appuyés en recevant son prix.

Christian Bale a été récompensé du Golden Globe du meilleur acteur dans une comédie pour son rôle de Dick Cheney dans "Vice", portrait au vitriol de l'ancien vice-président américain et de son ascension au pouvoir. Enfin, toujours dans ce genre, la Britannique Olivia Colman a remporté le Golden Globe de la meilleure actrice dans une comédie pour son rôle de la reine Anne dans "La Favorite".

