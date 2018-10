Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 19 octobre 2018 09:51 19. octobre 2018 - 09:51

Vingt ans après "Union Libre", l'émission culte de Christine Bravo, Stéphane Bern lance samedi après-midi sur France 2 "Bons baisers d'Europe", un nouveau divertissement hebdomadaire "ludique et gourmand".

Diffusé à 16h40, ce magazine est destiné à un public familial. Il veut célébrer avec humour et légèreté les bons côtés de l'Europe. Trois "explorateurs" feront découvrir via des reportages le meilleur de l'art de vivre, de la gastronomie et de la culture d'un pays, et une bande de chroniqueurs représenteront, sur une base tournante, les Etats de l'UE.

"L'idée, c'est de faire découvrir ou redécouvrir l'Europe, une Europe chaleureuse et sympathique, et éventuellement de la faire aimer" à ceux qui n'en voient que les aspects négatifs, a expliqué à l'AFP Stéphane Bern.

Les saunas en Finlande, les promenades en barque sur l'Arno à Florence ou l'origine des croissants, ce tour d'Europe se veut à l'opposé des débats enflammés qui vont prendre encore de l'importance à l'approche des élections européennes de mai 2019. "Ce n'est pas une émission politique, c'est un divertissement culturel, dans l'axe de L'Auberge espagnole ou de l'Eurovision", dit M.Bern.

Il parlera "d'une autre Europe que celle des institutions et des réglementations qui divisent. L'Europe de l'histoire, la culture, la gourmandise, l'Europe qui nous rassemble.... d'ailleurs, les Français adorent voyager en Europe !", lance-t-il.

Un défi

A l'heure où l'Europe est devenue un repoussoir pour de nombreux citoyens et élus, "c'est un défi", admet l'animateur, qui se dit lui-même "très européen" (il possède les nationalités française et luxembourgeoise et vit une partie de l'année en Grèce). "Takis Candilis (numéro deux de France Télévisions, ndlr) m'a dit : +c'est une mission impossible, mais tu peux y arriver+", confie-t-il.

Si la formule de l'émission n'est pas identique, elle fait immédiatement penser à "Union Libre", l'émission de Christine Bravo diffusée les samedi en fin d'après midi de 1998 à 2002. On trouvait parmi ses chroniqueurs un certain Nikos Aliagas, et Stéphane Bern y avait participé plusieurs fois.

L'animateur vedette de France 2 ne chôme pas en ce moment: il a animé le "Loto du patrimoine", vient de tourner plusieurs numéros de "Secrets d'Histoire" et de "La fabuleuse histoire", et se prépare à présenter fin novembre l'Eurovision Junior.

