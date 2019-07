"C'est cela le jeu sur herbe ! 2 ou 3 petits points suffisent pour faire tourner un match..." Stan Wawrinka l'admet: sa rencontre contre Reilly Opelka s'est jouée sur un rien.

"Sur une balle de break que je rate en sortant un revers et sur mon mauvais jeu de service à 5-4 au quatrième set, précise le Vaudois. Dans ce quatrième set, j'avais le sentiment de l'inquiéter sur pratiquement tous ses jeux de service. Mais c'est lui qui le gagne."

Malgré cette campagne sur gazon qui ne fut pas une franche réussite avec deux victoires contre deux défaites, Stan Wawrinka tire un bilan positif de cette première partie de l'année. "L'ambition était de revenir le plus haut possible au classement. Je m'y attelle, dit-il. Je sais à quel point les choses peuvent tourner très vite dans le bon et le mauvais sens. Mais je me sens capable de battre tout le monde. Je peux sortir des résultats."

19e du classement ATP 14e à la Race, Stan Wawrinka veut croire en ses chances de disputer à nouveau le Masters de Londres qui réunira en novembre prochain les huit premiers de la Race. A lui de justifier cette noble ambition par une tournée nord-américaine fructueuse. "Je vais entreprendre un gros travail physique pour être prêt pour cette tournée", promet-il.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Vous avez apprécié swissinfo? Dites-le-nous Sondage: clavier et main close up Donnez-nous votre avis