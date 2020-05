Bouses, fientes, moquettes, cigares et autres cacas d'animaux sont au coeur d'une exposition à la Maison de la nature à Montorge, sur les hauts de Sion. Petits et grands sont invités à découvrir ce thème plus fascinant que dégoûtant jusqu'au 1er novembre 2020.

"Pourquoi les crottes des carnivores sentent-elles plus fort que celles des herbivores? Pourquoi les poules mangent des cailloux? Ou encore quel animal peut se retenir six mois avant de faire sa crotte?", sont quelques-unes des questions qui trouveront réponse à la Maison de la nature, écrit la Ville de Sion dans un communiqué publié mardi.

Au fil de l'exposition, qui débute par un grand panneau introductif annonçant la couleur - "Bienvenue dans le monde du caca", le visiteur pourra notamment découvrir les différents systèmes digestifs présents dans le monde animal. Tout en étoffant son vocabulaire sur le sujet. Moquette de chevreuil, cigare de renard, crottin de cheval, colombine de pigeon, laissées de loup: "chaque animal a sa crotte", détaille le texte.

Chaque année, le centre propose de développer la compréhension de notre environnement à travers un thème. Avant les crottes, il s'est, entre autres, attaqué aux nez, aux prédateurs, ou encore aux choux.

Cette année, les lieux ont en plus été adaptés aux règles d'hygiène prévues par la branche en raison du coronavirus. L’accès sera limité à 15 personnes à la fois. Les visiteurs devront respecter les consignes, les marquages au sol et suivre un parcours fléché. L'entrée de l'exposition, qui aurait déjà dû ouvrir fin mars, est gratuite. Un cahier pédagogique est à disposition des classes.

