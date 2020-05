La Fête de la danse s'est déroulée à "disdance" ce week-end en Suisse, de vendredi à dimanche. Un nouveau concept proposant différentes activités en ligne a dû être imaginé en raison de la crise liée au coronavirus.

La 15e édition de la Fête de la danse était initialement prévue du 13 au 17 mai dans 30 villes et communes de toute la Suisse. Elle a dû être annulée au vu de la pandémie. C'est donc la danse à distance qui a été la devise de cette édition 2020 digitale.

Les organisateurs avaient prévu un programme pour les enfants, pour ceux qui aiment expérimenter, pour ceux qui en ont assez de rester assis et pour les fêtards, selon leurs propres mots. Cours pour adultes, danse et jeux pour enfants (gratuits ou payants) ont été dispensés sur les réseaux sociaux sur les trois jours.

Partager et danser différemment

A Aubonne (VD) par exemple, Julie Duruisseau a proposé des cours en vidéoconférence samedi dans le cade de son école de danse. Une manière "complètement différente" de partager sa passion, "depuis chez soi pour des gens qui sont chez soi", résume-t-elle pour Keystone-ATS, enthousiaste malgré les circonstances. "On peut aller prendre des cours et voir des spectacles en ligne", explique-t-elle.

"On a eu des élèves de partout et même du Canada. C'est magique finalement que grâce à la technologie on arrive tous à se retrouver sur une plateforme", dit-elle. Malgré la distance et la virtualité, "notre instinct de professeur reprend vite le dessus".

Dans les cours qu'elle donne chaque semaine en vidéo depuis le début du coronavirus, Mme Duruisseau a remarqué une certaine difficulté avec les plus petits car "leur concentration face à un écran est hyper limitée". Quant aux plus grands, ils sont dans la recherche de maintenir leurs entraînements afin de ne pas perdre leurs acquis.

Flashmob dansée trois fois

Le week-end a été couronné avec une flashmob dimanche sur Zoom, chorégraphiée par Edouard Hue, qui a reçu le titre de Danseur exceptionnel en 2019. Elle a été dansée à trois reprises à 15h15, 16h16 et 17h17. Un tutoriel avait été mis à disposition pour apprendre la chorégraphie.

La manifestation a été mise sur pied en coopération avec les lauréats des Prix suisses de danse et du projet national Out & About, qui auraient dû être en tournée durant la Fête de la Danse. La chorégraphe et danseuse Marion Zurbach était par exemple présente lors d'une discussion ouverte avec son ostéopathe. Elles ont conversé sur le sujet des pathologies de danseuse.

Appel à l'aide

Par ailleurs, les écoles privées de danse, d'art, de musique et de théâtre ainsi que les travailleurs culturels du secteur de l'éducation ont rappelé dimanche dans un communiqué commun qu'ils n'étaient pas couverts par le filet de sécurité fédéral. Beaucoup d'entre elles et eux sont menacés dans leur existence par la crise de Covid-19, écrivent-elles, notamment l'association Danse Suisse.

Celles-ci se tournent désormais vers les cantons et les villes. Elles leur demandent de prendre des mesures pour amortir la perte des travailleurs culturels liée au coronavirus dans le domaine de la formation artistique privée.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenu externe Vivre et travailler dans les montagnes grâce à Internet