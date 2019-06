Même s'il a pris le "vent" de l'année face à Cristiano Ronaldo, Kevin Mbabu fut avec Xherdan Shaqiri le meilleur Suisse mercredi. Le Genevois s'affirme déjà comme un leader.

"Même si j'ai le sentiment d'avoir sorti mon match merrcedi, je ne peux pas être satisfait. Au final, la Suisse a perdu, avoue le défenseur. Maintenant, nous devons battre l'Angleterre dimanche pour sortir de ce "Final Four" avec un succès. Je crois que nos fans attendent vraiment cette victoire contre l'Angleterre." Depuis trente-huit ans faut-il le rappeler.

Kevin Mbabu assure qu'il abordera ce match comme une rencontre qui compte vraiment. "Jouer pour son pays est la plus belle des motivations, dit-il. Et de surcroît face à l'Angleterre qui est un peu ma deuxième "maison" dans la mesure où j'ai joué pendant trois ans et demi à Newcastle."

"Face au Portugal, nous avons failli dans le dernier geste. Notre concentration ne fut pas la meilleure non plus, poursuit-il. A nous de gommer ces erreurs face à des Anglais qui seront sans doute fatigués. L'Angleterre a montré des faiblesses contre les Pays-Bas. Il y a quelque chose à faire dans le pressing sur leur relance."

Heureux de croiser la route dimanche de joueurs tels que Raheem Sterling et Jadon Sancho, Kevin Mbabu a apporté un souffle nouveau à l'équipe de Suisse. Sa présence est l'une des raisons pour lesquelles Vladimir Petkovic est passé cette saison à une défense cinq. Son explosivité sur le flanc droit est trop précieuse pour s'en priver. Trop "dangereuse" aussi pour ne pas assurer ses arrières.

