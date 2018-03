Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 4 mars 2018 04:08 04. mars 2018 - 04:08

"Get Out", dénonciation du racisme et film d'horreur, a triomphé samedi à Santa Monica en Californie aux Spirit Awards, récompenses distribuées à la veille des Oscars. Le long-métrage a remporté les trophées de meilleurs film et réalisateur pour Jordan Peele.

Le comédien qui passait pour la première fois derrière la caméra, a reçu son prix des mains de Spike Lee. "Nos vérités sont nos armes les plus puissantes face aux mensonges de ce monde", a-t-il déclaré.

Son film, en course pour quatre Oscars dimanche, met en scène un jeune homme noir (Daniel Kaluuya), qui va vivre un week-end très étrange chez les parents de sa petite amie blanche.

Les Spirit Awards ont confirmé certains favoris aux Oscars. Allison Janney a été couronnée meilleur second rôle féminin pour avoir interprété la mère abusive de la patineuse déchue Tonya Harding dans "Moi, Tonya".

Elle a déjà raflé tous les prix cette saison et est donnée gagnante par les experts dimanche, tout comme Sam Rockwell et Frances McDormand. Ils ont remporté respectivement le Spirit du meilleur second rôle masculin et meilleure actrice pour "3 Billboards: les panneaux de la vengeance", l'épopée d'une mère en colère qui loue trois panneaux publicitaires pour interpeller la police sur le meurtre non élucidé de sa fille.

Timothée Chalamet primé

Surprise en revanche, le franco-américain de 22 ans Timothée Chalamet, nouvelle sensation à Hollywood, a été nommé meilleur acteur pour "Call me by your name", une romance homosexuelle. Aux Oscars, c'est Gary Oldman, qui incarne Churchill dans "Les heures sombres", le mieux placé pour l'instant.

Greta Gerwig a décroché le Spirit du meilleur scénario pour "Lady Bird". Son premier film, en lice pour une poignée d'Oscars, raconte les états d'âme d'une adolescente qui s'apprête à entrer à l'université.

"Visages, Villages" d'Agnès Varda et l'artiste de rue JR, a été sacré meilleur documentaire. Leurs déambulations poétiques dans les campagnes françaises pourraient offrir son premier Oscar à la pionnière de la Nouvelle Vague, âgée de 89 ans. Elle a déjà reçu en novembre un Oscar d'honneur saluant sa carrière.

Bon baromètre

"Une femme fantastique" a remporté le prix du meilleur film étranger. Ce poignant drame du chilien Sebastian Lelio porté par une actrice transgenre, Daniela Vega, est bien placé pour le prix équivalent des Oscars dimanche.

Ces dernières années, les Spirit Awards ont été un bon indicateur des lauréats aux Oscars. L'an dernier, "Moonlight", de Barry Jenkins, avait récolté le Spirit puis l'Oscar du meilleur film.

Neuer Inhalt Horizontal Line