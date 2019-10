Des échauffourées ont éclaté samedi lors de la manifestation des "gilets jaunes" à Toulouse, désignée "capitale nationale" de la mobilisation pour ce 48e acte. Les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser le cortège.

Ailleurs dans le pays, quelques centaines de manifestants ont battu le pavé à Metz, Lille, Bordeaux et Paris notamment.

Il était difficile d'évaluer le nombre de manifestants dans la Ville rose puisque le défilé n'a duré que quelques minutes, avant sa dispersion en petits groupes de dizaines ou centaines de personnes dans les artères du centre-ville. Très peu de manifestants portaient le gilet fluo.

Traités comme des "cafards"

Ripostant parfois à des jets de projectiles, les forces de l'ordre ont toute l'après-midi noyé des rues commerçantes sous d'épais nuages de gaz lacrymogène, a constaté un journaliste de l'AFP.

La place du capitole était une nouvelle fois interdite d'accès. "La police nous traite comme des cafards, en nous interdisant de manifester. Mais plus j'aurai peur, plus je viendrai", a assuré Nathalie, une chômeuse de 60 ans.

"A un moment je me suis retrouvée contre la vitrine d'un bar, la police a tiré et le gaz nous est tombé dessus comme de la pluie. Un éclat m'a entaillé le doigt", a-t-elle raconté.

Plus loin, sur son fauteuil roulant, Odile Maurin, présidente de l'association Handi-social et pasionaria des "gilets jaunes" toulousains, parle d'une "maltraitance institutionnelle". "Le gouvernement répond à nos revendications par le gazage de personnes pacifiques de la part des forces du désordre", a lancé la militante.

"La peau dure"

A Metz, quelque 500 personnes, selon la police, ont défilé dans le centre-ville. Sur des chasubles fluo, on pouvait lire: "Je suis pacifiste", "Ils ont la police, on a la peau dure".

Des incidents ont brièvement éclaté quand un groupe de plusieurs dizaines de manifestants, composé surtout de jeunes, souvent vêtus de noir, sont sortis du cortège et ont tenté d'aller dans les rues piétonnes. Divers projectiles dont des pierres et trois cocktails Molotov ont été lancés sur les forces de l'ordre sans faire de blessés, selon la police.

A Bordeaux, environ 150 personnes selon la police, dont à peine une dizaine portant un "gilet jaune", ont battu le pavé. Christine, une retraitée de 64 ans, déplore qu'il n'y ait eu "aucun changement réel" depuis le début du mouvement en novembre 2018.

"Aujourd'hui en France, on ne peut plus vivre de son travail et c'est révoltant. Les 'gilets jaunes' ce ne sont pas que des hommes désociabilisés et avinés qui manifestent, comme veulent nous le faire croire les médias", dit-elle.

