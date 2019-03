Un important incendie s'est déclaré dans un immeuble qui a dû être évacué boulevard Roosevelt, près des Champs-Elysées. Il a fait 11 blessés légers samedi en marge de l'acte 18 de la mobilisation des "gilets jaunes", a appris l'AFP auprès des pompiers.

"Deux personnes ont été sauvées des flammes. Une femme et son bébé étaient coincés au deuxième étage", ont indiqué les pompiers à l'AFP. Le feu est parti d'une banque, au rez-de-chaussée. Le quartier a été bouclé et l'incendie maîtrisé peu avant 14h00, a constaté un journaliste de l'AFP.

Selon un bilan provisoire, l'incendie a fait 11 blessés légers, parmi lesquels deux policiers, selon les pompiers, qui ont mobilisé dix engins.

"Les pompiers de Paris et nos forces de l'ordre viennent de procéder à l'évacuation de tous les habitants d'un immeuble, délibérément incendié. Le feu est maîtrisé. Les individus qui ont commis cet acte ne sont ni des manifestants, ni des casseurs: ce sont des assassins", a dénoncé sur twitter le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner.

"La situation demeure extrêmement compliquée au niveau du bas des Champs-Élysées. De nombreux individus ont commis des dégradations et pillages dans le secteur", a indiqué la préfecture de police de Paris à l'AFP. Soixante-quatre personnes ont été interpellées, selon un bilan communiqué à 13h30 par la préfecture.

Scandant des slogans anticapitalistes et anti-policiers, des groupes s'attaquaient à des magasins de luxe (Hugo Boss, Lacoste, Nespresso...) et à des restaurants des Champs-Elysées, au coeur de la capitale française, où ont convergé des milliers de manifestants, rappelant les scènes de violences qui avaient fait le tour du monde en décembre et janvier.

Malgré les protections érigées, le très chic restaurant Fouquet's, prisé des célébrités, a été vandalisé, vitrines brisées, tables renversées.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Vous avez apprécié swissinfo? Dites-le-nous Sondage: clavier et main close up Vous avez apprécié swissinfo? Dites-le-nous