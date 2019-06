"Il a tiré quatre fois pour marquer trois buts. Cristiano Ronaldo a été extraordinaire !" Comme les 50'000 spectateurs de Porto, Vladimir Petkovic a été subjugué par CR7.

Le triplé de l'attaquant de la Juventus éclipse une performance d'ensemble remarquable de la Suisse. "Nous avons démontré ce soir que nous formons une très belle équipe, souligne le sélectionneur. Nous sommes tombés sur un grand Ronaldo et nous avons payé également notre manque de réalisme dans les deux surfaces. Nous avons eu des possibilités de mener 2-1. Nous avons été boudés quelque peu par la réussite. Contre le Danemark, nous avions joué trop bas en fin de match. Mais ce ne fut en revanche pas le cas ce soir. Vraiment pas !"

Le "Mister" est revenu sur l'épisode de la VAR qui a amené l'égalisation de Ricardo Rodriguez. "L'arbitre a tout d'abord sifflé un penalty pour rien avant d'en accorder un autre qu'il n'avait pas vu, s'amuse Vladimir Petkovic. C'est possible désormais de vivre de telles situations avec la VAR. Il faut savoir l'accepter."

Vladimir Petkovic ne voulait pas encore se projeter vers le match de dimanche à Guimaraes. "J'alignerai les joueurs qui m'offriront, à mes yeux, les plus grandes assurances pour gagner cette petite finale, dit-il. Mais je me donne encore du temps avant de trancher." Du temps pour décider s'il maintiendra ou non sa confiance à Yann Sommer....

"On ne doit jamais prendre deux buts en fin de match, fulmine pour sa part Xherdan Shaqiri. Nous avons commis des erreurs comme cela peut se produire dans le foot. A nous de tirer les leçons de ce match. Mais ce soir, c'est un grand Cristiano Ronaldo qui a gagné cette demi-finale !".

"Cristiano Ronaldo a fait toute la différence, ajoute le capitaine Granit Xhaka. Il n'est pas le meilleur joueur du monde pour rien. Je suis toutefois très fier de notre équipe. Nous avons montré un autre visage qu'en octobre 2017 à Lisbonne. Malheureusement, le résultat n'a pas suivi ce soir..."

