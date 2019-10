"Il est toujours debout le mec !" Roger Federer n'est pas peu fier d'avoir atteint ce cap presque mythique des 1500 matches sur le Circuit.

"J'en ai remporté beaucoup, perdu beaucoup aussi. Mais je suis très heureux d'avoir gagné ce soir pour bien marquer ce "milestone", se félicite-t-il. A ce stade de la saison, je prends tout de suite une victoire en 53 minutes. Il n'y a rien de mieux pour la confiance."

Une confiance qu'il a renforcée dimanche à l'entraînement face à Stefanos Tsitsipas. "J'avais encore de bonnes sensations ce soir à l'échauffement. Cela s'est confirmé en match. Je savais que Gojowczyk pouvait être dangereux après ses victoires lors des qualifications. Mais j'ai bien relancé. J'ai bien attaqué. J'ai su aussi trouver mes zones au service."

Tous les feux sont donc au vert avant le huitième de finale qu'il livrera mercredi. "Je me sens mieux que l'an dernier, poursuit-il. J'étais sorti éprouvé du tournoi de de Shanghaï et mon dos me tirait. Je suis plus frais aujourd'hui. Mais cela ne me donne aucune garantie pour la suite du tournoi." Roger Federer ne se départira jamais de cette prudence qui l'accompagne depuis ses premiers pas sur le Circuit. Il sait que rien n'est jamais acquis en tennis, même pour le plus grand joueur de tous les temps.

