Wayne Rooney aurait "pu marquer encore plus de buts", déclare dans le Sunday Times celui qui est aujourd'hui à 34 ans entraîneur-joueur à Derby County en D2 anglaise.

Le puissant attaquant détient le record de buts marqués à Manchester United et en équipe d'Angleterre. Après des débuts à Everton, il avait rejoint en 2004 les Reds Devils, avec lesquels il a inscrit 253 buts en treize saisons et 559 matches. Il est aussi le meilleur buteur de l'équipe d'Angleterre avec 53 réussites en 120 sélections.

"Je détiens les records à Manchester et en équipe d'Angleterre et j'en suis très fier", confie-t-il dans l'édition dominicale du Times. Même si, "pour être tout à fait honnête, et cela va peut-être vous surprendre, je ne suis pas un buteur naturel. Je n'ai jamais été un Gary Lineker ou un Ruud van Nistelrooy."

Alors, comment a-t-il fait pour battre ces deux records ? "J'ai eu le temps", répond celui qui est désormais une légende à Manchester United. "J'ai joué pour United pendant 13 ans, pour l'Angleterre pendant 15 ans. J'ai donc eu tout le temps de battre ces records, et avec le recul, je pense que j'aurais pu marquer encore plus de buts."

Rooney estime que Harry Kane, qui en est à 32 buts en 45 sélections sous le maillot anglais à 26 ans, pourrait le détrôner en équipe nationale. "Je ne pense pas qu'il faille encore beaucoup de temps à Harry Kane pour faire tomber mon record", a déclaré Rooney.

"Bobby Charlton (réd: meilleur buteur de l'équipe d'Angleterre avant Rooney) a dû attendre 50 ans avant que je ne batte son record. J'espère que le mien tiendra moins longtemps", a-t-il affirmé. "Mon record avec (Manchester) United devrait tenir beaucoup plus longtemps. Pour une simple raison: les joueurs maintenant ne restent plus dans le même club aussi longtemps qu'avant", fait-il remarquer.

