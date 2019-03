Remo Freuler a livré une bonne prestation samedi, lors de la victoire 2-0 de la Suisse en Géorgie dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2020.

Le milieu de terrain de l'Atalanta se réjouit notamment de la flexibilité tactique de l'équipe nationale.

Remo Freuler, quelle est votre analyse du match, un jour après la victoire?

"L'important était de bien commencer et de prendre ces trois points. Mais nous savons tous que notre première mi-temps n'a pas été bonne. Nous avons été meilleurs en seconde période et, au final, ce succès est mérité."

Comment s'est faite la différence?

"Nous avons mis plus de rythme et avons aussi pressé la Géorgie plus tôt. Ca a donc été plus compliqué pour l'adversaire de repartir depuis l'arrière et, dans le même temps, ça a augmenté le nombre de nos occasions. Après, quand tu marques le premier but, tout devient un peu plus facile."

Vous avez également changé de système...

"Oui, nous sommes passés à la pause d'une défense à quatre à une défense à trois. Nous l'avons travaillé à l'entraînement et nous avions déjà montré, contre la Belgique en novembre, que nous savions le faire. Tout est allé mieux à partir de là."

Vous avez été meilleurs à trois derrière contre la Belgique et encore samedi en Géorgie. Alors, finalement, ce système ne devrait-il pas être votre option no 1?

"Ca dépend toujours de l'adversaire. Ce qui prime est de pouvoir maîtriser plusieurs systèmes. Ce n'est pas possible de s'en tenir à un seul."

Vous avez semblé être très à l'aise samedi.

"Je me suis très bien senti sur le terrain. J'ai essayé de me montrer performant pour aider l'équipe à gagner et je crois que je ne m'en suis pas trop mal sorti."

