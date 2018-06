Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 22 juin 2018 23:18 22. juin 2018 - 23:18

"Je l'ai joué à l'instinct !" Xherdan Shaqiri n'est pas l'homme des grandes phrases à l'heure de raconter son but, sans doute le plus beau de sa carrière.

"Je prends la profondeur. Mario Gavranovic me sert merveilleusement bien. Après, je savais que j'avais une bonne chance seul face au gardien, raconte-t-il. J'ai célébré ce but à ma manière. Vous savez, on ressent tellement d'émotions dans un tel instant. Mais je ne veux pas m'engager sur le terrain de la politique ce soir." Un terrain pourtant fertile pour la presse étrangère qui n'a cessé d'amener l'homme du match sur le sujet du Kosovo.

Xherdan Shaqiri l'a esquivé tout comme Vladimir Petkovic quelques instants plus tard. Le buteur et le sélectionneur ont préféré insister sur la faculté de cette équipe de Suisse à renverser les montagnes. "Il y a peu, un tel match, on ne le gagne jamais", glisse Xherdan Shaqiri. "A la mi-temps, pas grand monde devait nous croire capables de gagner ce match", lâche Vladimir Petkovic. A la pause justement, des mots forts ont été lâchés dans un vestiaire suisse furieux.

"J'ai toutefois tenu un discours positif pour redonner de la confiance et de l'allant aux joueurs, poursuit Vladimir Petkovic. En première mi-temps, nous avons laissé trop de temps et d'espace aux Serbes."

La performance XXL de Xherdan Shaqiri en seconde période a tout changé. "Xherdan avait l'envie et les jambes. Il peut être parfois irrésistible, souligne le sélectionneur. Le but pour le prochain match est de l'amener à jouer toujours dans un tel registre..."

