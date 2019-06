Roger Federer (no 3) avait forcément le sourire après sa victoire sur Stan Wawrinka (no 24) en quarts de finale à Roland-Garros. "Je suis très heureux d'être en demi-finale", a-t-il lâché.

"D'une part, il s'agit de ma première demi-finale de Grand Chelem depuis un bon moment", depuis son sacre lors de l'Open d'Australie 2018 en fait. "J'avais connu quelques défaites difficiles à encaisser depuis. Et d'autre part, j'ai dépassé mes attentes à Paris, où je n'avais pas joué depuis 2015", a-t-il poursuivi.

"Je suis vraiment excité à l'idée de pouvoir retrouver Rafael Nadal en demi-finale. Je ferai tout pour pouvoir saisir ma chance", a assuré le vainqueur de l'édition 2009, qui a pourtant subi la loi du gaucher majorquin à cinq reprises en cinq duels livrés sur la terre battue parisienne.

"Il y a toujours un coup à jouer, et ce contre n'importe quel adversaire. Chaque match doit être joué. Ca sera très difficile, mais il peut tout à coup se sentir moins bien. Et je peux pourquoi pas réussir un très grand match. Tout est possible", a lâché le Maître. "Je savais qu'il y avait des chances que je l'affronte si j'allais loin dans ce tournoi. Si j'avais voulu éviter de jouer face à lui, je n'aurais pas joué Roland-Garros", a-t-il souligné.

Roger Federer n'était pas surpris par la résistance offerte par Stan Wawrinka mardi. "Cela aurait une autre affaire s'il avait été blessé. Peut-être était-il moins véloce, mais ça ne m'a pas marqué. Je m'attendais à un match compliqué, et je ne suis pas surpris de son niveau de jeu", a-t-il expliqué.

"C'est important pour sa confiance que son corps ait tenu le choc", a encore déclaré le Bâlois à propos de son adversaire malheureux. "Il a réussi de très belles choses ici, même si je trouve qu'il joue très bien depuis la tournée américaine de l'été dernier. Maintenant, il va retrouver un meilleur classement. Il aura donc de meilleurs tirages au sort. C'est l'effet boule de neige", a conclu le Maître.

