Gaël Ondoua est un personnage à part. Au-delà de ses qualités de récupération qui ont permis à l'entrejeu servettien de performer en Super League, il est aussi un homme de 24 ans au parcours de vie hors du commun.

Né au Cameroun, il a déménagé très tôt en Russie pour suivre son père diplomate. A neuf ans, ce dernier est parti, Ondoua est resté, seul pour se former au football. Et à la vie.

- Comment vivez-vous la reprise de l'entraînement (réd: Servette a repris mardi dernier)?

"C'est toujours un plaisir de retrouver les coéquipiers. On forme une famille et quand tu passes deux mois sans voir ta famille, tu commences à sentir un manque. Le fait de revivre notre passion ensemble, de parfois se chamailler sur le terrain, c'est génial. Je ne peux décrire ce sentiment."

- Comment avez-vous vécu le confinement?

"Il s'est passé tranquillement. Dans mon enfance, j'ai pu passer des moments très difficiles. J'ai passé beaucoup d'années sans être avec mes parents. Alors deux mois sans jouer au football ne vont pas trop m'affecter. Mentalement, j'ai connu pire que cela."

- Vous affectionnez ces périodes de solitude, donc?

"Absolument. Chaque instant libre qu'un footballeur professionnel a doit être utilisé pour autre chose. On a tendance à n'être focalisé que sur le terrain et il ne faut pas croire que nous sommes des gens sans intelligence, sans sagesse. Pour moi, cela m'a permis de m'accorder du temps pour mes études en finances, de lire, d'apprendre des choses, de méditer."

"Les joueurs devront s'adapter"

- Votre famille est en Russie, vous êtes en Suisse. Quel regard portez-vous sur la gestion de la crise entre ces deux pays?

"Je dirais que la Suisse a vraiment très bien réagi. En Russie, le président a agi d'une manière très rude, très stricte. Pour sortir, il faut faire des demandes et se cantonner à l'itinéraire annoncé. En Suisse, on avait quand même cette chance d'aller courir, marcher dans la rue. En tant que sportifs, cela nous a aidés. J'ai parlé avec un ancien coéquipier qui joue en Italie. Il me disait que ce qu'il faisait le jour même, il le faisait la veille et le jour d'après."

- La solitude peut-elle être source de création?

"Elle a deux penchants, je pense. D'un côté, elle permet d'ouvrir son esprit, de penser à autre chose. Mais elle ne doit pas être durable. Car cela peut devenir difficile pour celui qui n'en a pas la maîtrise, qui ne l'a jamais vécu."

- Comment le joueur de football peut-il se faire à cette solitude?

"Un sportif, et pas seulement un footballeur, doit avoir un mental. Si on n'est pas prêt, on ne peut pas réussir. C'est la force du sportif professionnel dans cette période. Nous avons pu gérer. Le sportif est habitué à gérer. Je pense que c'est plus facile pour nous que pour quelqu'un d'autre."

- Comment voyez-vous le football d'après la crise?

"D'un point de vue personnel, je pense que les gros transferts vont disparaître pendant un bout de temps. Cela sera déjà un impact. Le football dépend des investisseurs, des sponsors. Si ceux-ci sont touchés à l'interne, ils doivent avant tout payer leurs employés, avant de venir donner au football. Les joueurs seront aussi obligés de s'adapter: ils devront prendre ce qu'on pourra leur donner."

"J'ai envie de reprendre"

- Faut-il rejouer au football de votre point de vue?

"Je suis un joueur de foot qui se trouve dans un club. J'essaie donc de respecter ma hiérarchie. Si le club estime que l'on peut jouer et met les conditions nécessaires pour que nous puissions nous sentir protégés, je ne peux que suivre cette position. Je suis un employé du club, je ne vais pas me rebeller. En revanche, je me pose des questions: est-ce que le côté sanitaire est assuré? Le club me donne cette garantie, cela me met en confiance. Mais il y a un point d'interrogation: est-ce que tous les clubs donnent les mêmes garanties que Servette? Si on doit continuer le championnat, il faut que l'adversaire respecte ces mêmes conditions."

- Mais vous avez un avis...

"Moi, je veux jouer. J'ai envie de reprendre la compétition, je ne veux pas rester à la maison. Si je me lève chaque matin pour m'entraîner, c'est pour avoir une évaluation le week-end avec le match."

- De nombreux supporters en Suisse et en Europe, et notamment ceux de Servette, s'opposent à la reprise du championnat à huis-clos. Les comprenez-vous?

"L'essence même du football, c'est le public, le spectacle. Les gens viennent en famille pour passer un bon moment dans un stade. Je comprends l'avis de nos fans. Certains vivent de ça. Pour eux, Servette est toute leur vie. J'en ai rencontré un, qui est là à chaque match depuis des dizaines d'années. A cet homme-là, on ne peut pas enlever Servette, l'empêcher de venir au stade. Je me mets donc à sa place. Imaginez, cette personne habite Genève et ne peut pas venir à La Praille. Ce sont des amoureux du club, on ne peut pas les arrêter. Mais moi, je suis footballeur et j'essaie d'être correct envers la société. Moi, je veux travailler et si je ne travaille pas, si je ne joue pas, comment vais-je pouvoir leur apporter la joie? Aussi, peut-être que nous pouvons être des exemples pour les autres personnes, grâce à l'énergie que nous mettons sur le terrain."

- Servette, qui était dans une bonne dynamique, a-t-il pâti de cette interruption?

"Ca nous a freinés, oui. On est une victime parmi d'autres. Nous étions sur une très bonne lancée, qu'on voulait continuer. Qui sait où l'on se retrouverait aujourd'hui si tout avait été normal?"

- Vos performances ont été remarquées. Vous projetez-vous déjà sur un éventuel départ?

"Je veux d'abord faire le maximum à Servette. Il y a toujours des surprises en football. Mais je respecte mon contrat et je veux continuer à donner le maximum pour ce club. Présentement, je suis un joueur de Servette et je m'y plais."

