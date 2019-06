Roger Federer ne ressassera pas longtemps sa défaite face à Rafael Nadal à Roland-Garros. "La déception est minime. J'ai 37 ans, je sais gérer une telle situation. Je ne vais pas pleurer ce soir".

Parfois bougon après des échecs aussi cuisants, le Bâlois était particulièrement détendu à l'heure d'affronter la presse. "Ils vont mettre un toit, et après ce toit va s'envoler", a-t-il rigolé alors qu'on lui demandait si de telles conditions venteuses justifieraient l'utilisation du toit, qui sera disponible dès l'an prochain.

"Il y avait tellement de vent. C'était dingue, je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Ce n'est pas une excuse, mais c'était vraiment fou", a poursuivi Roger Federer. "C'était comme dans un bac à sable. Rafa et moi devrons nous laver les yeux afin d'être capable de voir ce que nous mangerons ce soir".

"Rafa était meilleur"

"Ce n'est jamais drôle de perdre en trois sets. J'aurais espéré faire un peu mieux, et j'ai eu des mini-occasions", a concédé le Bâlois. "J'aurais pu gagner l'un des deux premiers sets. Le gros regret, c'est d'avoir concédé mon service à 2-0 dans le deuxième set, alors que j'avais le vent dans le dos. Peut-être que ça aurait changé la donne si j'avais mené 3-0", a-t-il précisé.

"Mais Rafa était meilleur que moi, il n'y a aucun doute là-dessus", a enchaîné le vainqueur de l'édition 2009 de Roland-Garros. "C'est fabuleux de le voir continuer à évoluer à un tel niveau sur cette surface. Il a toutes les options, en attaque comme en défense", a-t-il souligné. "J'y ai cru jusqu'au bout, je me suis battu. Mais plus le match avançait, plus il était à l'aise avec le vent. Rafa est le meilleur joueur de l'histoire sur terre battue, et je peux accepter cette défaite."

