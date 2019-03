Le président américain Donald Trump a appelé mercredi la Russie à quitter le Venezuela. Il réagissait à l'envoi par Moscou à Caracas d'avions transportant des militaires et du matériel.

"La Russie doit partir", a lancé M. Trump, en écho au chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo. Ce dernier a prévenu son homologue russe Sergueï Lavrov que les Etats-Unis ne resteraient pas les bras croisés si la Russie continuait "d'exacerber les tensions au Venezuela".

De son côté, le vice-président Mike Pence a dénoncé une "provocation" de la Russie. "Les Etats-Unis appellent la Russie à cesser tout soutien au régime (du président Nicolas) Maduro", a-t-il martelé.

Deux avions russes transportant une centaine de militaires et 35 tonnes de matériel sont arrivés à Caracas, selon l'agence russe Sputnik. Moscou, qui accuse Washington de tenter d'organiser un "coup d'Etat" dans ce pays, revendique le droit de "renforcer sa coopération avec le Venezuela en accord avec la Constitution de ce pays et dans le cadre de la loi".

Epouse de Guaido à la Maison Blanche

L'opposant Juan Guaido s'est autoproclamé président par intérim du pays le 23 janvier. Deux mois plus tard, le Venezuela reste confronté à la plus grave crise de son histoire, avec une économie au ralenti, une monnaie naufragée et des pénuries de tout.

Mercredi, Donald Trump a accueilli dans le Bureau ovale Fabiana Rosales, épouse de Juan Guaido et la "Première dame du Venezuela", selon les termes de la Maison Blanche. "Nous sommes avec vous à 100%", a-t-il déclaré en présence de la journaliste de 26 ans.

Nicolas Maduro de son côté met en avant le soutien de la Russie et de la Chine. Les principaux créanciers du pays prennent systématiquement son parti dans les instances internationales comme au Conseil de sécurité des Nations unies.

