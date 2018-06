Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 26 juin 2018 15:22 26. juin 2018 - 15:22

L'équipe de Viasuisse compte actuellement 22 personnes: dix germanophones, six francophones et six italophones (archives).

Viasuisse est la première entreprise privée de Suisse à recevoir le "Label du plurilinguisme", délivré mardi par le Forum du bilinguisme. L'équipe de Viasuisse compte actuellement 22 personnes: dix germanophones, six francophones et six italophones.

Le Forum du bilinguisme souhaite relever les bonnes pratiques mises en place par l’entreprise favorisant le développement du plurilinguisme allemand-français-italien. Viasuisse une pionnière et un exemple à suivre, relève-t-il dans un communiqué publié mardi.

Et de citer son positionnement plurilingue clair envers tous ses publics-cibles, ses principes entrepreneuriaux et son constant engagement à vouloir honorer l’équilibre et le respect des langues nationales dans une région bilingue.

Neuer Inhalt Horizontal Line