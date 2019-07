La Super League ne fait plus peur à Servette. Les Grenat sont capables de jouer leur jeu à ce niveau, comme ils l'ont démontré en allant prendre un point sur la pelouse de Young Boys (1-1).

"Les dix premières minutes ont été très compliquées, a admis Sébastien Wüthrich. Il fallait se mettre dedans, on les savait très forts dans les seize mètres, mais on n'a pas réussi à ne pas prendre de but." Reste que le buteur servettien du jour a plutôt choisi un autre angle de vue: celui du jeu.

"Nous savons maintenant que nous pouvons poser notre football dans cette division, s'est réjouit le Neuchâtelois. Il ne faut pas avoir peur. Même si nous étions un peu crispés au début, nous avons réussi à jouer notre jeu de l'année passée." C'est aussi l'avis de son entraîneur: "Je retiens avant tout la manière, a lâché Alain Geiger. J'avais demandé du jeu, d'oser avoir un bloc haut. Mon but, c'est de faire du jeu." Et Wüthrich de se référer à l'histoire: "La technique, c'est qu'incarne le Servette. Avec ça, on peut faire beaucoup de choses dans le football."

C'est en effet l'image qu'ont laissée les Grenat au Stade de Suisse. L'entraîneur adverse Gerardo Seoane le savait: "Nous étions conscients de leurs qualités", a affirmé le coach bernois. Lequel a quand même été surpris par le néo-promu: "Nous savions que nous pourrions les mettre en danger avec des centres, mais je dois dire qu'ils ont été très solides dans le jeu aérien." De quoi donner de la confiance aux Genevois, à une semaine du derby contre Sion.

Neuer Inhalt Horizontal Line