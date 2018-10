Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 18 octobre 2018 19:19 18. octobre 2018 - 19:19

La 8e édition du spectacle son et lumière "Rendez-vous Bundesplatz" débute vendredi. Elle met à l'honneur "Le Petit Prince" d'Antoine de Saint-Exupéry. Nouveauté cette année, les malvoyants pourront suivre le spectacle en audiodescription grâce à une application.

Jeudi, lors de la répétition générale, les organisateurs s'activaient pour régler les derniers détails. Le public pourra officiellement découvrir le spectacle, qui dure 25 minutes et est gratuit, dès vendredi et jusqu'au 24 novembre.

L'histoire du petit prince sera projetée, sous une forme légèrement abrégée, sur la façade du Palais fédéral tous les jours à 19h00 et 20h30. Des séances supplémentaires sont programmées du jeudi au samedi à 21h30.

"Le Petit Prince" a été choisi pour les valeurs "d'amour, d'amitié et d'humanité" qu'il transmet, avait expliqué en septembre Brigitte Roux, de la société Starlight Events, l'organisatrice et productrice du spectacle. Ce dernier sera aussi l'occasion de fêter le 75e anniversaire de la parution de ce conte mondialement connu.

Vendues à 80 millions d'exemplaires traduits en plus de 360 langues et dialectes, l'histoire ne peut être réinventée, mais elle peut être réinterprétée, a déclaré devant les médias Sabine Weissinger, responsable artistique. La version présentée à Berne suit pour l'essentiel l'ordre des chapitres.

Elle fait la part belle aux images et aux sons. Les dialogues y sont réduits au minimum, tous en français.

Audiodescription

Cette année les aveugles et les malvoyants pourront suivre le spectacle en audiodescription. Cette dernière a été mise sur pied par la plate-forme Blind Power en collaboration avec des associations de malvoyants, indique la plateforme dans un communiqué.

Pour accéder à l'audiodescription, les aveugles et les malvoyants devront installer l'application "Greta" sur leur smartphone et télécharger le fichier relatif au spectacle "Rendez-vous Bundesplatz". Une fois sur la Place fédérale, il suffit de mettre des écouteurs et d'ouvrir l'application. Elle synchronise automatiquement l'audiodescription avec le film projeté.

Une version en allemand et une en français sont proposées. Blind Power précise toutefois qu'elle ne peut garantir que la version française soit disponible pour la première représentation, mais elle le sera au plus tard lundi.

"Rendez-vous Bundesplatz" avait attiré plus de 440'000 spectateurs l'an dernier, une affluence semblable à celle des éditions précédentes. Intitulé "Reset", le show avait célébré les 500 ans de la Réforme.

https://www.rendezvousbundesplatz.ch

