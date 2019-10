Son sourire épanoui et son visage tout en rondeurs ne doivent pas faire illusion: Serge Gnabry, quadruple buteur à Tottenham avec le Bayern Munich en C1, cache l'âme d'un redoutable guerrier.

Mardi soir, cet attaquant polyvalent de 23 ans est entré dans le cercle fermé d'une douzaine de joueurs ayant marqué quatre fois dans un match de Ligue des champions. Aux côtés de géants comme Zlatan Ibrahimovic, Leo Messi, Marco van Basten ou encore son propre coéquipier au Bayern Robert Lewandowski

"C'est difficile de décrire ça avec des mots. Un résultat comme ça, 7-2 (...) et quatre buts pour moi, mes quatre premiers buts en Ligue des champions, je n'en aurais jamais rêvé. C'était juste un soir de folie!", a-t-il lâché au coup de sifflet final, avant d'aller faire la fête avec ses partenaires devant le carré des supporters bavarois.

Un soir de folie que Gnabry a partagé avec sa famille, qu'il avait invitée au stade: "Je crois que ça m'a mis un peu la pression et que ça m'a aidé", a-t-il plaisanté, "Papa m'avait encore dit à midi que je devais bien jouer, et je l'ai fait!".

Formé à Arsenal

Et comment! Quatre buts, mais aussi un travail au service de l'équipe loué par son entraîneur Niko Kovac: "Les qualités d'attaquant de Serge sont sensationnelles. Avec sa vitesse, sa conduite de balle rapprochée, du gauche, du droit, son tir est fantastique. Ce que je lui demande en plus, c'est le travail défensif, et ça aujourd'hui il a nettement progressé".

Après le match, Gnabry est arrivé avec quelques minutes de retard au traditionnel banquet du Bayern, où il a été accueilli par une salve d'applaudissements. Le patron du club Karl-Heinz Rummenigge, dans son très bref discours, a parlé d'une soirée "pour l'Histoire", sans citer le nom de Gnabry. Au Bayern, l'institution passe avant les hommes!

Mais ce surdoué né en Souabe, la région de Stuttgart, d'une mère allemande et d'un père ivoirien, va probablement avoir le temps de cueillir des louanges.

Parti à Arsenal à l'âge de 16 ans, contre l'avis de son entourage, il s'est révélé sur la scène internationale sous le maillot de l'équipe d'Allemagne espoirs: aux Jeux olympiques de Rio 2016 d'abord, où il a terminé meilleur buteur du tournoi (6 buts) et décroché la médaille d'argent, puis en remportant le titre de champion d'Europe espoirs 2017.

