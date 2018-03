Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 8 janvier 2012 10:08 08. janvier 2012 - 10:08

"Melancholia" du réalisateur danois Lars von Trier a été désigné samedi meilleur film de l'année 2011 par la société nationale des critiques de films américains (NSFC). L'interprète du rôle principal, l'Américaine Kirsten Dunst, a été élue meilleure actrice.

Kirsten Dunst, déjà récompensée par le prix d'interprétation féminine à Cannes, a été élue meilleure actrice, tandis que chez les hommes, les critiques ont salué le travail de Brad Pitt dans "The Tree of Life" de Terrence Malick, Palme d'Or 2011, et dans "Moneyball" ("Le Stratège") de Bennett Miller.

Les récompenses de la NSFC, qui est constituée de 58 critiques travaillant pour les grands journaux américains, donnent des indications pour les Oscars, attribués le dernier dimanche de février.

"Une séparation", du réalisateur iranien Asqhar Farhadi, Ours d'Or à Berlin, a été salué comme le meilleur film étranger de l'année écoulée. Le film muet français "The Artist", bien placé dans la course aux Oscars, n'a pas été retenu.

