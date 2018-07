Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

"Mission: Impossible - Fallout" a été présenté en avant-première mondiale jeudi soir à Paris, où il a été en grande partie tourné. L'acteur américain Tom Cruise reprend son rôle du célèbre agent Ethan Hunt pour un nouveau festival de sensations fortes et de cascades.

Réalisé comme le précédent volet (Mission: Impossible - Rogue Nation) par Christopher McQuarrie, ce sixième opus de la saga commencée en 1996 par Brian De Palma a été présenté jeudi soir au théâtre de Chaillot, en présence du cinéaste, de Tom Cruise et des autres acteurs du film, Henry Cavill, Simon Pegg, Rebecca Ferguson ou Angela Bassett.

Dans ce nouveau volet, Ethan Hunt et son équipe de l'IMF (Impossible Mission Force), spécialistes de l'espionnage en conditions extrêmes, sont lancés dans une course-poursuite pour récupérer du plutonium volé par une organisation terroriste internationale.

"Tom et moi, on adore Paris et on voulait que le film mette en valeur cette ville", explique dans le dossier de presse Christopher McQuarrie. Le cinéaste dit avoir notamment "voulu rendre hommage" au court-métrage de Claude Lelouch de 1976 "C'était un rendez-vous", qui montre pendant 8 minutes une traversée de Paris à grande vitesse, filmée en un seul plan séquence depuis l'avant d'une voiture.

A la fois acteur principal et coproducteur de la saga, connu pour réaliser lui-même la plupart de ses cascades, Tom Cruise est à nouveau impressionnant dans ce film, où il s'est mis en danger, allant jusqu'à se casser la cheville pendant le tournage en tentant de sauter entre deux bâtiments de Londres.

"Tom a passé plus d'un an à se préparer pour ce film", indique Christopher McQuarrie, soulignant que l'acteur est "prêt à réaliser à peu près tout ce qu'on peut imaginer".

Grand succès commercial, la saga a généré plus de 2,8 milliards de dollars de recettes à travers le monde depuis son lancement il y a plus de 20 ans.

