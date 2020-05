La Swiss Football League (SFL) s'est montrée réjouie par l'aide du gouvernement. La situation devrait être un peu moins explosive pour les clubs de Super League et de Challenge League.

"C'est une annonce importante de la politique au sport", a salué Claudius Schäfer, le directeur exécutif de la SFL. La situation des clubs devrait être un peu moins explosive grâce aux éventuels prêts. La condition préalable pour obtenir un prêt est la reprise de la compétition. La SFL se prononcera à l'occasion d'une Assemblée générale extraordinaire le 29 mai.

"Ce fut comme toujours dans une négociation. On avait des propositions dans les deux camps et on s'est mis d'accord entre les deux", relève Schäfer à propos des négociations pour un soutien financier de la Confédération. Comme en hockey, les clubs doivent s'engager à baisser les salaires de 20% en trois ans.

Sur les détails de l'accord entre la Confédération et la SFL, les clubs de Super League et de Challenge League n'ont pas encore été informés. "Ils vont rapidement être mis au courant", assure Schäfer qui comme la SFL a été surpris par l'annonce détaillée du Conseil fédéral mercredi.

De son côté, Jean-François Collet, le vice-président de la SFL et propriétaire de Neuchâtel Xamax a apporté le commentaire suivant: "C'est une bonne mesure qui permettra à des clubs de surmonter des moments difficiles. Il faudra être capable de rembourser les prêts. Avec Xamax, nous allons réfléchir deux fois avant d'y avoir recours."

Le Conseil fédéral a prévu de distribuer sa première tranche de prêts à hauteur de 175 millions de francs au cours du deuxième semestre 2020 et une deuxième tranche dans le cas où la suite du Championnat doit se disputer à huis clos. "Nous partons de l'idée actuellement que la prochaine saison commencera avec des stades ouverts aux spectateurs", poursuit Schäfer.

Pour le calendrier de la SFL, le paquet d'aide ne changera rien. A la fin mai, l'Assemblée générale devra décider si la fin de la saison doit se poursuivre avec des matches à huis clos.

