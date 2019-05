Neuchâtel Xamax a pu couper un peu, avant de recevoir Aarau pour le match aller du barrage jeudi (19h00). Un luxe que n'a pas eu son adversaire, qui n'a assuré sa place que dimanche.

"Notre championnat s'est en fait terminé mercredi soir passé, lorsqu'on a constaté à la fin du match contre Lugano (1-1) que notre neuvième place était entérinée, a expliqué Stéphane Henchoz. Dès ce moment-là, on a uniquement géré les huit jours avant le barrage."

En fait, le déplacement à Bâle pour clôturer la saison "régulière" samedi n'était qu'anecdotique pour les Rouge et Noir. Seul objectif: "Avoir un effectif au complet, ce qu'on a aujourd'hui." La défaite 4-1 a simplement offert l'occasion au staff de faire tourner et à certains cadres de souffler.

"A vrai dire, je n'ai même pas fait le déplacement, a confié le gardien Laurent Walthert qui avait laissé sa place à sa doublure Matthias Minder. C'était bizarre de ne pas être avec le groupe, mais c'était pour la bonne cause. Le repos était réfléchi et nécessaire et il m'a permis de me vider la tête pour arriver d'autant plus frais."

Gare aux cartons

Contrairement à Aarau qui devra faire sans les suspendus Jäckle, Schindelholz et Marco Schneuwly et avec un Maierhofer incertain, Xamax aborde le match aller de jeudi avec aucun absent de marque. Un luxe. Mais gare à l'indiscipline. Côté neuchâtelois, Walthert, Ramizi, Pululu et Xhemajli sont menacés de suspension en cas d'avertissement. Mais la liste pèse plus à Aarau: Giger, Maierhofer, Misic et la pépite Tasar risqueraient de manquer le retour au Brügglifeld en cas de carton jaune.

C'est le lot des matchs aller-retour: les calculs font partie intégrante de la réflexion de l'entraîneur. Henchoz a pu la mûrir depuis une grosse semaine, son adversaire Patrick Rahmen n'a eu que quatre jours pour composer avec. Avantage Xamax?

Neuer Inhalt Horizontal Line