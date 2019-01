"Nous avons besoin de notre Guantanamo", dit le gouverneur de Rio

Le nouveau gouverneur de l'État de Rio, Wilson Witzel, s'est dit favorable jeudi à ce que les trafiquants de drogue et les criminels armés soient considérés comme des "terroristes". Et à ce titre enfermés dans une prison comme celle de Guantanamo.

"Nous avons besoin de notre Guantanamo", a déclaré le nouveau gouverneur, en référence à la prison américaine installée dans le sud-est de l'île de Cuba où sont détenus les suspects de terrorisme depuis les attentats du 11 septembre 2001. L'établissement fait régulièrement l'objet de critiques pour des violations des droits de l'Homme.

"Il faut mettre les terroristes dans des lieux où la société sera définitivement débarrassée d'eux", a ajouté Wilson Witzel lors d'un discours dans les locaux de la police civile à Rio.

Le gouverneur a également proposé que les criminels armés soient aussi considérés comme des terroristes. "Qui utilise une arme et n'est pas en uniforme est un ennemi. Qui utilise une arme pour dominer un territoire est un terroriste et doit être traité comme tel", a-t-il ajouté.

Recrudescence de violence

Wilson Witzel a remporté largement l'élection pour le poste de gouverneur le 28 octobre dans le sillage de la vague ultra-conservatrice qui a mené à la présidence le candidat d'extrême droite Jair Bolsonaro. Il avait déjà créé la polémique en proposant de combattre la violence à Rio en utilisant des snipers pour tuer les "criminels".

La violence dans l'État de Rio, le deuxième plus riche du pays et le troisième le plus peuplé, a connu une recrudescence depuis les Jeux olympiques de 2016. Quelque 63'800 homicides ont été enregistrés dans le pays en 2017, soit 30,8 pour 100'000 habitants. Un taux qui s'élève à 40,4 pour 100'000 habitants à Rio, selon l'ONG Forum de sécurité publique.

Neuer Inhalt Horizontal Line