"Cela avait été très serré à Miami. Ce soir, ce fut différent dans la mesure où je connaissais mieux ses forces et ses faiblesses": Roger Federer a résolu en toute simplicité le "problème" Radu Albot.

"Mes deux coaches m'ont donné les bons conseils pour ce huitième de finale, poursuit le Bâlois. J'ai encore une fois réussi à bien servir et à bien relancer." Conscient d'avoir livré face au Moldave comme lors de son premier tour devant Peter Gojowczyk un match très solide, Roger Federer ne se voit pourtant pas dans la peau du grandissime favori vendredi si sa route devait croiser celle de Stan Wawrinka. "Même si je peux parvenir à le faire "déjouer" peut-être plus aisément en indoor, je mesure parfaitement le danger. Stan sort d'une belle semaine à Anvers où il a eu un set et un break d'avance en finale contre Andy Murray. Il est donc parfaitement lancé. Et l'on sait combien il peut être dangereux lorsqu'il se retrouve dans cette position."

Le Bâlois sait pourtant que ce derby ne sera jamais un match comme les autres. "C'est comme une partie d'échecs. Je connais les zones qu'il affectionne comme il connaît les miennes. En fait c'est simple: il sait que je sais et je sais qu'il sait, dit-il. Mais je me réjouis de ce match. Pouvoir toujours s'affronter régulièrement après nos opérations respectives n'était pas évident." Il s'agirait de leur 27e duel, le troisième en 2019.

