"On va commencer à nous prendre de plus en plus au sérieux..." Avec une petite pince d'humour, Vladimir Petkovic a tenu à faire passer un message à Rostov-sur-le-Don.

"Il convient de préciser que nous n'avons perdu qu'un seul de nos vingt-deux derniers matches. Et il y a deux semaines, nous avons obtenu un nul en Espagne après avoir également été menés au score, souligne le sélectionneur. Ce soir, l'équipe a, une fois de plus, su réagir à la perfection. Elle a livré face au Brésil le match qu'elle aurait dû livrer en octobre dernier à Lisbonne."

Cette faculté de réagir devant l'adversité remplit de fierté Vladimir Petkovic qui reconnaît que le Brésil "était la meilleure équipe ce soir". "Les Brésiliens ont bénéficié de plusieurs chances de marquer un second but, admet-il. Mais je veux aussi préciser que le but de Zuber est parfaitement valable. Je viens de revoir les images. Il s'est battu avec Miranda pour obtenir la position préférentielle dans leur duel. Il n'y a pas faute. En revanche, je n'ai pas revu l'intervention d'Akanji sur Gabriel Jesus. Il y a désormais le VAR qui peut aider l'arbitre dans une telle situation. Les arbitres devant la vidéo n'ont pas bougé. L'intervention de Manuel était donc correcte."

Vladimir Petkovic a donné des nouvelles rassurantes de Valon Behrami, remplacé à la 70e minute par Denis Zakaria. Un Valon Behrami qui aurait mérité le titre de l'homme du match décerné à Coutinho. Le Tessinois a, en effet, remporté 100 % de ses duels aériens, réussi 41 des 44 passes qu'il a adressées, et effectué 6 tacles pour livrer un match remarquable lors de sa 80e sélection.

"Valon commençait à avoir des crampes et se plaignait des adducteurs. explique-t-il. Je l'ai sorti par précaution. Nous aurons encore bien besoin de lui dans ce tournoi..." A commencer par vendredi à Kaliningrad où la Suisse affrontera la Serbie dans, pour reprendre les termes du "Mister", dans une "très bonne position". "Ce nul contre le Brésil est un très bon résultat, souligne-t-il. Mais dès lundi matin, il faut se remobiliser pour ce deuxième match."

"L'équipe devra réussir face à la Serbie une autre entame que ce soir, poursuit Vladimir Petkovic. Je n'ai pas très aimé notre première mi-temps. Heureusement, l'équipe a rectifié le tir après la pause. Elle a joué plus haut. Elle a toujours sur garder la tête froide. L'idée était aussi de faire sortir Neymar du match. Nous y sommes parvenus de manière, je pense, extrêmement correcte. Cette équipe de Suisse a toujours cru en elle contrairement à ce qui s'était produit à Lisbonne."

