La sculpture "Sylvette" (1954) de Picasso est composée de tôles découpées et peintes à l'huile.

Le Kunsthaus de Zurich expose 110 sculptures et travaux sur papier provenant de la collection privée d'Hubert Looser. On peut notamment y admirer des oeuvres de Picasso, Arshile Gorky et Andy Warhol.

L'exposition, visible dès vendredi et jusqu'au 5 janvier, présente 110 oeuvres surréalistes, expressionnistes, abstraites, minimalistes, du Pop Art et de l'art moderne. Elle permet "d'appréhender des aspects essentiels du dialogue entre le dessin et la sculpture", a indiqué jeudi le Kunsthaus.

Outre Picasso, Gorky et Warhol, l'exposition présente des oeuvres de David Smith, Willem de Kooning, Al Taylor, Roni Horn, Yves Klein, Anthony Caro, Richard Serra, Brice Marden, Sean Cully, Richard Tuttle, Serge Brignoni ou encore Giuseppe Penone.

Le musée zurichois et la Collection Looser ont renouvelé en 2018 leur coopération pour vingt ans. Cet accord assure la présence de 75 sculptures, peintures, installations et dessins de la collection dans l'extension du Kunsthaus qui sera achevée à la fin de 2020.

