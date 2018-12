"Pot de maquillage": des "propos inadmissibles" d'un député LREM

Joachim Son-Forget, député des Français de l'étranger pour la Suisse et le Liechtenstein, est sous le feu de la critique après une attaque sexiste contre la sénatrice française Esther Benbassa (archives).

Le chef de file des députés LREM, Gilles Le Gendre, a dénoncé mercredi les "propos inadmissibles" de Joachim Son-Forget. Le député "marcheur" est sous le feu de la critique après une attaque sexiste contre la sénatrice Europe Ecologie Les Verts (EELV) Esther Benbassa.

"Avec le pot de maquillage que vous vous mettez sur la tête, vous incarnez plus que jamais ce que vous tentez maladroitement de caricaturer", avait tweeté lundi, à Mme Benbassa, le député des Français de l'étranger pour la Suisse et le Liechtenstein et ex-candidat au poste de numéro un de La République en marche (LREM). Joachim Son-Forget, 35 ans, est par ailleurs médecin radiologue au CHUV à Lausanne.

"Le bureau du groupe parlementaire LREM se désolidarise de notre collègue Joachim Son-Forget à la suite de ses propos inadmissibles contre la sénatrice Esther Benbassa. Aucune controverse politique ne justifie de verser dans le sexisme et la vulgarité", a déclaré M. Le Gendre sur Twitter.

"Je tremble"

"La leçon de morale, merci de la conserver pour tes enfants", a par ailleurs lancé M. Son-Forget, toujours sur le réseau social, à son collègue LREM Ludovic Mendes qui l'appelait à s'excuser. "Je tremble", a également rétorqué le député à un message d'un référent local LREM appelant à son exclusion.

Sollicité par l'AFP sur de possibles sanctions contre le député, M. Le Gendre s'est refusé à tout nouveau commentaire. De son côté, la sénatrice a estimé que "l'expression sans complexe d'un tel sexisme, venant d'un parlementaire, après MeToo, a de quoi laisser sans voix".

Dans un premier tweet, Mme Benbassa commentait une déclaration de Brigitte Macron sur les "gilets jaunes", rapportée par un média. M. Son-Forget lui avait répondu sur Twitter, la renvoyant à son "pot de maquillage". La sénatrice a "détourné" "une citation prêtée à la première dame" pour mettre de l'huile "sur le feu", a-t-il riposté sur Twitter.

Le député s'est ensuite défendu sur Twitter: "La référence au maquillage ne peut en aucun cas être mélangée à une attaque sur le physique". "La référence au maquillage n'est sexiste que dans la tête des sexistes: certains hommes en portent, et la quasi-totalité des hommes politiques en portent sur les plateaux télés où on nous demande un passage au maquillage quasi-systématiquement", avait-il poursuivi.

