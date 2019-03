"Panem et circenses": du pain et des jeux. Avec l'exposition "Que le meilleur gagne !", le Musée romain de Vidy explore la compétition et ses conséquences. A découvrir jusqu'en février 2020.

Des joutes de la Grèce antique aux expressions contemporaines sur les "winners-losers", la compétition est partout. Avec la télévision, puis internet, ce spectacle a gagné l'ensemble du globe, le temps par exemple d'une finale de foot, explique jeudi le Musée romain de Lausanne-Vidy.

Tout se transforme en concours, avec les gagnants et les perdants: cuisine, voyage, chanson, beauté, ou métiers, pour ne donner que quelques exemples. Sans parler des Jeux olympiques qui rythment le calendrier.

Pourtant, contre la compétition et son corollaire l'inégalité, la coopération "joue aussi un rôle déterminant", relève le musée. L'union fait la force, surtout lorsque les problèmes survolent allègrement les frontières et les particularités locales.

Le musée s'interroge: "Face à l'urgence des enjeux planétaires, écologiques et humains, la compétition débridée est-elle vraiment la meilleure solution ?" Pour son exposition, il ne se refuse pas ce plaisir et organise un Championnat du monde des visiteurs. "Que le meilleur gagne !". A Vidy, jusqu'en février 2020.

